Румен Петков: Вместо с първия бюджет в евро, се занимаваме с това кой на какви вечеринки е ходил

Вместо с първия бюджет в евро, се занимаваме с това кой на какви вечеринки е ходил. Това заяви в "Още от деня" Румен Петков, лидер на АБВ и част от "БСП - Обединена левица".

На въпрос са вбесили Борисов, че иска оставката на председателя на парламента Наталия Киселова, Петков отговори:

"Какво сме вбесили Борисов - аз не знам. Ние по принцип имаме изключително коректно, премерено, балансирано поведение. Аз така и не чух упрек към работата на председателя Киселова. Госпожа Киселова е ръководила всички заседания на НС, където е ходила на тържества, на празници, е ходила да уважи хората, да покаже отношения и е била сред хората, никога за сметка на работното време на парламента. Аз не мога да гадая мотивите на господин Борисов, но аз считам, че ние имаме няколко много по-важни въпроса и такъв тип индивидуални акции за сметка на партньорите не са най-приличното нещо, което може да си позволи един отговорен български политик. И веднага казвам, така шумно рекламирания успех на ГЕРБ, на други политически сили влизането в еврозоната, ами ние сме на прага на първия бюджет в евро. И вместо да се занимаваме с този изключително важен въпрос, ние се занимаваме кой на какви вечеринки е ходил. И това мисля най-малкото за неприлично. Второ, упрекът към председателя, към министър Гуцанов. Той не иска нищо различно от това, което му вменява закона като задължение. В първата серия тежки въпроси, не знам защо, се бяга, единствено ние от "БСП - Обединена левица" говорим за това, че имаме много тежко положение в индустрията. Ние за първите 8 месеца имаме много тежък търговски дефицит в порядъка на 12 милиарда, с прогноза да стигне до 18 милиарда и 10% срив на индустрията. Така че това са въпроси, които са доста по-важни от празника на розата, който аз лично много високо ценя."

Петков посочи, че "БСП - Обединена левица" е готова да се оттегли от управлението при "непреодолими условия".

"Веднага да кажа, че не сме заявявали, че сме готови на всичко. И това е една твърде невярна интерпретация, нещо повече. Ние днеска казахме съвършено ясно, че за нас властта не е самоцел. Политическият диалог, поне левицата, сме показали, че за нас е осъзната необходимост. Но това не означава, че сме готови на всичко. Повтарям, съвършено ясно, ние сме казали днес, че властта за нас не е самоцел. Че ние сме готови с оттеглянето си, ако се поставят непреодолими условия. Така че такъв тип извратени тълкувания, дълбоко неверни, моля за извинение, но категорично отхвърлям. БНТ: Кое не е приемливо за вас, като условия? - Нека първо, аз не съм привърженик на политика тип мол. Да се съберем в мол и да си кажем всичко. Аз считам, че в едни отговорни политически разговори и преговори, има неща, които не непременно трябва да започнат със замеряне през медиите с " нашите условия са". Диалогът, уважението, стремежът да се намери решение, не предполага такъв тип публични изцепки."

