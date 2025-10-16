БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Петков: Вместо с първия бюджет в евро, се занимаваме с това кой на какви вечеринки е ходил

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вместо с първия бюджет в евро, се занимаваме с това кой на какви вечеринки е ходил. Това заяви в "Още от деня" Румен Петков, лидер на АБВ и част от "БСП - Обединена левица".

На въпрос са вбесили Борисов, че иска оставката на председателя на парламента Наталия Киселова, Петков отговори:

"Какво сме вбесили Борисов - аз не знам. Ние по принцип имаме изключително коректно, премерено, балансирано поведение. Аз така и не чух упрек към работата на председателя Киселова. Госпожа Киселова е ръководила всички заседания на НС, където е ходила на тържества, на празници, е ходила да уважи хората, да покаже отношения и е била сред хората, никога за сметка на работното време на парламента. Аз не мога да гадая мотивите на господин Борисов, но аз считам, че ние имаме няколко много по-важни въпроса и такъв тип индивидуални акции за сметка на партньорите не са най-приличното нещо, което може да си позволи един отговорен български политик. И веднага казвам, така шумно рекламирания успех на ГЕРБ, на други политически сили влизането в еврозоната, ами ние сме на прага на първия бюджет в евро. И вместо да се занимаваме с този изключително важен въпрос, ние се занимаваме кой на какви вечеринки е ходил. И това мисля най-малкото за неприлично. Второ, упрекът към председателя, към министър Гуцанов. Той не иска нищо различно от това, което му вменява закона като задължение. В първата серия тежки въпроси, не знам защо, се бяга, единствено ние от "БСП - Обединена левица" говорим за това, че имаме много тежко положение в индустрията. Ние за първите 8 месеца имаме много тежък търговски дефицит в порядъка на 12 милиарда, с прогноза да стигне до 18 милиарда и 10% срив на индустрията. Така че това са въпроси, които са доста по-важни от празника на розата, който аз лично много високо ценя."

Петков посочи, че "БСП - Обединена левица" е готова да се оттегли от управлението при "непреодолими условия".

"Веднага да кажа, че не сме заявявали, че сме готови на всичко. И това е една твърде невярна интерпретация, нещо повече. Ние днеска казахме съвършено ясно, че за нас властта не е самоцел. Политическият диалог, поне левицата, сме показали, че за нас е осъзната необходимост. Но това не означава, че сме готови на всичко. Повтарям, съвършено ясно, ние сме казали днес, че властта за нас не е самоцел. Че ние сме готови с оттеглянето си, ако се поставят непреодолими условия. Така че такъв тип извратени тълкувания, дълбоко неверни, моля за извинение, но категорично отхвърлям.

БНТ: Кое не е приемливо за вас, като условия?

- Нека първо, аз не съм привърженик на политика тип мол. Да се съберем в мол и да си кажем всичко. Аз считам, че в едни отговорни политически разговори и преговори, има неща, които не непременно трябва да започнат със замеряне през медиите с " нашите условия са". Диалогът, уважението, стремежът да се намери решение, не предполага такъв тип публични изцепки."

Вижте целия разговор във видеото

#"БСП - Обединена левица" #Румен Петков

Последвайте ни

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
3
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
4
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
5
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
6
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Политика

Отново се провали заседанието на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност
Отново се провали заседанието на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност
Николай Денков: Нестабилността идва от мафиотските групи в България Николай Денков: Нестабилността идва от мафиотските групи в България
Чете се за: 00:52 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
Чете се за: 04:20 мин.
1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута София – Гюешево 1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута София – Гюешево
Чете се за: 02:27 мин.
ПГ на "ДПС - Ново начало" внесе законопроект председателят на НС, президентът и премиерът да могат да се откажат от личната си охрана ПГ на "ДПС - Ново начало" внесе законопроект председателят на НС, президентът и премиерът да могат да се откажат от личната си охрана
Чете се за: 01:30 мин.
Реакциите в парламента след решението на президента да пътува с личния си автомобил Реакциите в парламента след решението на президента да пътува с личния си автомобил
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Благомир Коцев остава в ареста
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Какво трябва да предприеме Европа за отбраната си до 2030 г.? Какво трябва да предприеме Европа за отбраната си до 2030 г.?
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Как се прави кучешка торта?
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ