Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Два неуспешни вота на недоверие във Франция

Чете се за: 03:25 мин.
По света
Премиерът направи компромис с левицата, за да оцелее кабинетът

Два неуспешни вота на недоверие във Франция
Очаквано, вторият кабинет на министър-председателя на Франция Себастиан Льокорню оцеля при два вота на недоверие днес. Макар това да дава временна стабилност на правителството, то остава без мнозинство в предстоящите дебати за бюджет 2026 година, които най-после ще могат да започнат следващата седмица.

От Париж предава Михаил Иванов.

Само ден след като Льокорню обяви нов състав на кабинет, крайнодясната партия “Национален сбор” на Марин Льо Пен и крайнолявата партия “Непокорна Франция” на Жан-Люк Меланшон внесоха два вота на недоверие и настояха за разпускане на Националното събрание и нови избори. И двата - неуспешни, но с различна подкрепа. Ето как се развиха дебатите в пленарна зала.

Докато на вота, свикан от крайната левица, не достигнаха 17 депутати от нужни минимално 289, то този на крайната десница бе подкрепен от едва 144 депутати. С това, правителството поне временно ще остане на власт с основна цел - приемането на бюджет за 2026 година.

Себастиан Льокорню, министър-председател на Франция: "Не можем да се правим, че в средата на нашия бюджетен процес на масата няма текст, чието обсъждане дори още не е започнало. Не можете да лъжете френския народ, като казвате: „Ето бюджета, който искаме да свалим,“ когато сте отказали — и продължавате да отказвате — да го обсъждате или да работите по него."

Оцеляването в двата вота на недоверие бе възможно с гласовете на социалистическата партия, която не подкрепи партньора си от предходните парламентарни избори “Непокорна Франция”. Това се случи след като Льокорню отговори на тяхното искане и се съгласи пенсионната реформа от 2023 година да бъде спряна и преразгледана, за да се постигне компромис, който да позволи депутатите да обсъждат предложение за бюджет до края на годината.

Оливие Фор, генерален-секретар на Социалистическата партия: "В този парламент няма мнозинство. Никой от нас няма мнозинство. Това важи за крайната десница, важи за десницата, важи за левицата. И така, ние се намираме в ситуация, в която неизбежно ще трябва да действаме с парламент, който не е на никого, или по-точно казано — който е на всички."

Въпреки подкрепата за оставане на власт от страна на Фор обаче, между подкрепилите правителството социалисти, републиканци и центристи има сериозни несъгласия за това какъв да бъде бюджет 2026. В Национално събрание без ясно мнозинство, дебатите за различните мерки, които да намалят дефицита на страната от 5.4% до 4.7%, започват следващата седмица.

