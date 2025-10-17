БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Без коли на НСО за физически лица предвиждат промените, предложени от "ДПС - Ново начало"

Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Промените целят да предотвратят "Лади" и "Москвичи" да возят Радев, заяви Пеевски

делян пеевски новото начало българия гради решителност вяра името хората
Снимка: ДПС
Забрана за предоставяне на лични автомобили от физически лица на Националната служба за охрана и забрана за оборудването им като коли със специален режим на движение, предвиждат внесените от "ДПС - Ново начало" промени в Закона за НСО.

Те идват след анонса на президента Румен Радев, че ще ползва личен автомобил при изпълнението на служебните си задължения, в знак на солидарност с неговата администрация.

"Продължаващите опити на Румен Радев да ползва НСО като евтина ПР-платформа са унизителни спрямо служителите й, и подронват авторитета на службата", пишат от партията на Делян Пеевски. И добавят:

"Че с промените целят да предотвратят поредна провокация от страна на държавния глава - "Лади" и "Москвичи", украсени със сини буркани, да возят него, семейството му и личния му антураж".

#"ДПС - Ново начало" #делян пеевски #Румен Радев

