Критик на Тръмп на съд

Някогашен приближен на Доналд Тръмп и след това критик на президента ще бъде изправен в съда. Срещу бившия съветник по националната сигурност Джон Болтън са повдигнати федерални обвинения. Той е обвинен в незаконно предаване на свои близки на строго секретна информация за националната отбрана на Съединените щати чрез личния си имейл.

Документите са съдържали разузнавателни данни за бъдещи атаки, чуждестранни противници и външнополитически отношения. Твърди се, че хакер, свързан с Иран е успял да проникне до тях. Болтън е обвинен и в незаконно съхранение на секретна информация. 76-годишният политик заяви, че е невинен. Ако бъде признат за виновен, Джон Болтън може да получи до 10 години затвор за всяко едно обвинение.



