Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 02:45 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?

от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Разходите за топло на хората в Северозападна България

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
На прага на зимата сме и сметките за отопление започват да растат. Оказва се, че въпреки множеството общински европроекти за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с по-екологични, има засилен интерес към търсенето на дърва за огрев.

Централно парно, ток, газ или отопление на твърдо гориво. Изборът е голям, но не и възможностите на всички в Северозапада. Венета се топли с централно парно през зимата, тъй като живее сама.

Венета Иванова - жител на Враца: "За мен е най-изгодно парното. До сега 20 години не сме имали никакъв проблем с плащането, но тая година малко се бяха повишили цените, ми около 60-70 лв. Само един радиатор съм ползвала - икономия."

В други блокове предпочитат да се топлят на ток.

Борислав Методиев - жител на Враца: "Отопляваме около 35 квадрата, да с климатик. Но аз сега не мога да отделя само климатика, не знам, но плащаме около 160 лв. - 170 лв. на месец."

Милка живее в къща и цял живот се отоплява на твърдо гориво. От няколко години имат пелетна камина.

Милка Цветкова - жител на Враца: "отоплителният сезон прекарваме с около 1300 лв. - 1400 лв., което значи 2,5 т пелети, като отопляваме това помещение от 20 квадрата и около 75 квадрата жилищната площ над него."

Други предпочитат синьото гориво, като Красимира, която отоплява цяла къща. Макар да има климатик и камина, на газ й е по-топло и по-икономично.

Красимира Ангелова - жител на Враца: "Максимум да ни излиза 1500 лв. за целия отоплителен период. За около 100 квадрата около 200 лв. - 250 лв. максимум на газ за месеца. А другите ги включваме при нужда, когато е много студено."

Топлината от печката на дърва обаче не може да се сравни с друго.

Борислав Методиев - жител на Враца: "На село си се отоплявам на дърва и ми е много по-изгодно. С печка с водна риза и отоплявам цялата къща и едновременно си гледам огънчето, щото камината ми е с такова и ми е много приятно. Гора около 15 кубика зимата но отоплявам цялата къща и прехвърлям крановете и си имам и топла вода. 500 лв. дървата, като ги разделиш на 6 месеца са по 250 лв."

Търговците във Враца отчитат засилен интерес към дървата за огрев.

Петър Петров - търговец на дърва за огрев: "Тази година повече се търсят, даже правим и списъци. Кубикът върви 140 лв. нарязани и нацепени дърва, а 130 лв. - метровките."

Грубите изчисления сочат, че независимо какъв тип отопление ползват хората, сметката за месец излиза около 250 лв. за семейство.

#отопление на дърва #Северозападна България #отопление

