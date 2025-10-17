БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
12:12, 17.10.2025
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
11:47, 17.10.2025
Чете се за: 02:45 мин.
Без кворум: Ден трети
09:32, 17.10.2025
Чете се за: 01:17 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 17.10.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 17.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:23, 17.10.2025
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със...
12:22, 17.10.2025
Опозицията отново обвини управляващите, че дестабилизират държавата
11:42, 17.10.2025
Премиерът Желязков: Не е време за избори
11:04, 17.10.2025
Взрив в апартамент в центъра на Пловдив
10:59, 17.10.2025
От 25% на 18%: Броят на пушачите във Франция намалява
09:33, 17.10.2025
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по...
09:25, 17.10.2025
Мисия военен парашутист
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
2
Отмениха бедственото положение в Елените
3
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
4
1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута...
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по...
6
Благомир Коцев остава в ареста
Реклама
Най-четени
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 17.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 16.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 16.10.2025
Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
14:57, 16.10.2025
Чете се за: 00:27 мин.
Спортни новини 16.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 16.10.2025
Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 16.10.2025
Спортни новини 15.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 15.10.2025
Реклама
Водещи новини
Премиерът Желязков: Не е време за избори
11:42, 17.10.2025
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
12:09, 17.10.2025
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата
12:23, 17.10.2025
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
12:31, 17.10.2025
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Опозицията отново обвини управляващите, че дестабилизират държавата
12:22, 17.10.2025
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
12:32, 17.10.2025
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
"Колите просто прелитат": Автомобил връхлетя върху жена...
07:37, 17.10.2025
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
11:09, 17.10.2025
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ