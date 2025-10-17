БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без кворум: Ден трети
От 25% на 18%: Броят на пушачите във Франция намалява

Емилия Запартова
По света
От 2021-ва до сега броят на пушачите във Франция е намалял от 25% на 18%. Отказали цигарите споделят своя

"Спрях ги за една нощ. Беше добра година, година и половина. Но после започнах отново, защото общувах с твърде много пушачи".

"Не мислех, че ще се справя толкова лесно. Мислех, че ще е по-трудно. Много съм щастлива! Мисля, че е страхотно!".

Марина е потърсила помощ, за да спре цигарите. Посещава специалист, който я съветва. Консултацията е платена от здравното осигуряване.

Жюли Марти, специалист по борба с тютюнопушенето: "Много е трудно да се откажеш без нищо. Също така е сложно, защото когато се откажеш от пушенето, това може да предизвика тревожност, стрес и раздразнение. Използването на никотино-заместителна терапия помага за намаляване на всички тези симптоми".

Тези заместители се вземат с рецепта.

Елза Себан - фармацевт в Париж: "Когато им кажем, че са покрити от осигуряването, защото не всеки е наясно с това, това ги успокоява относно процеса на отказване".

Има и други методи за отказване, като акупунктура, консултации с психолог или дори хипноза.

Но тези методи се плащат от пациента, което отчасти обяснява защо пушенето засяга работниците два пъти повече, отколкото мениджърите.

#пушачи #Франция

