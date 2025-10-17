Лора Славчева: Стремим се да спечелим всичко през сезона

Волейболистката на Марица Пловдив Лора Славчева категорично заяви, че шампионът на България ще се опита да спечели всичко възможно през кампанията.

През миналия сезон, за пореден път, отборът надигра конкуренцията си, като завоюва титлата и Купата на страната.

“Със сигурност се стремим пак да се спечелим всичко, което можем през сезона. Настроението е идеално на тренировки. Развълнувани сме за първия мач. Изиграхме контролни срещи, но пък всички знаем, че официалните срещи са нещо по-различно пред публика, особено с Левски. Нямаме търпение за мача”, сподели тя в интервю за БНТ.

Марица започва защитата на титлата си с домакинство на вицешампиона Левски. Сблъсъкът е в неделя, 19 октомври от 13:25 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

“Надявам се и очаквам да излезем добре на игрището, да стоим добре, да покажем това, което тренираме. Както всеки път казваме, да излезе това, което тренираме и да зарадваме публиката с първа победа за началото на сезона”, допълни разпределителката.

Според нея конкуренцията може само да се отрази позитивно на женския волейбол.

“Конкуренцията със сигурност е нещо хубаво. Изненадах се, че има много отбори. Изненадах се, че има втора лига. Това е хубаво нещо, че започва да набира популярност. Дори като възраст да са по-малки момичетата, е хубаво да се играят повече мачове, за да има още повече конкуренция”, завърши шампионката.

Вижте цялото интервю във видеото.