ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Колите просто прелитат": Автомобил връхлетя върху жена на тротоар в Лом - тя загина на място

от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Смъртта ѝ е поредният случай заради несъобразена скорост в населено място

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Жена на 66 години загуби живота си вчера в Лом. Докато спокойно се движи по тротоара на улица в крайдунавския град, кола извършваща изпреварване я връхлита и тя издъхва на място.

По първоначални данни смъртта ѝ е поредният случай заради несъобразена скорост в населено място.

"Това, което виждаме всеки ден тук по пътя е една несъобразена бясна скорост при положение, че тук има няколко автобусни спирки, минават хора, има магазини. Има страшно много майки, които разхождаме децата си по тротоара.Няма никакви адекватни мерки. Няма маркировки, няма контрол на скоростта, няма мантинела", разказаха живеещи в града.

Поискаха да се вземат адекватни мерки, както и законът да се прилага за убийците на пътя. Колите просто прелитат, разказаха те.

"Водачът е задържан. Срещу него е образувано досъдебно производство", каза в "Денят започва" главен комисар Огнян Иванов - началник на "Охранителна полиция" в Лом.

Гражданите с право недоволстват, заяви той, но поясни, че имат един единствен сигнал за гонка в рамките на последната година.

Вижте повече в прякото включване на Светлин Балкански

#Лом #загинала жена #катастрофа

