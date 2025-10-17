БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
24-ма са задържани за контрабанда на китайски стоки, ощетили държавата с над 30 млн. лв.

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Групата е действала от началото на 2023 година

Снимка: ГДБОП 
Софийска градска прокуратура, МВР, НАП и ГДБОП, с помощта на международни партньорски служби са разбили организирана престъпна група, която се е занимавала с контрабанда на китайски стоки и е ощетила държавния бюджет с над 30 млн. лева.

Задържани са 24 души, като акцията се е провела във вторник в София и на други места в страната.

снимки: ГДБОП

"Китайското карго всъщност е чрез манипулиране на митнически данъчни документи се внасят стоки от Китай и по този начин се избягват плащанията на ДДС и мито", това обясни в "Денят започва" старши комисар Йордан Пешев - заместник-директор на ГДБОП.

Разследването е в доста активна фаза. Групата действа от началото на 2023 година.

Задържаните са с български, азиатски и арабски корени. Профилът им е разностранен - на различни възрасти, има и криминално проявени за данъчни престъпления.

"Работим активно, уточняват се връзките и ролите на всички участници в организираната престъпна група. Издирват се още лица. Като цяло връзката е на доста сериозно ниво в организираната престъпна група".

Задържаните стоки са разнородни - дрехи, аксесоари, обувки. Транспортът се осъществява през Китай, а оттам през гръцко пристанище.

Извършени са обиски на 90 домашни адреси, складове, офиси на фирми и на МПС-та. Така се установени множество документи и други доказателства.

На осем лица са повдигнати обвинения, двама са обявени за издирване, а петима са задържани с постоянни мерки.

Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова

#контрабанда на китайски стоки # ГДБОП #акция #НАП

