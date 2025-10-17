БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

Очаква се пред магистратите днес да се изправят нови двама свидетели

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Окръжния съд в Плевен продължава делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Преди съдебното заседание близки на детето и жители на Плевен излизат на поредния си протест с искане за справедлива присъда за виновника и бърз процес.

Очаква се пред магистратите днес да се изправят нови двама свидетели, както и част от вещите лица. На предишното заседание преди месец пред съда говориха бабата и лелята на детето, а след това и останалите седем свидетели по делото, сред които полицаите и медицинския екип, отзовал се на място.

До този момент подсъдимият не е давал обяснения.

От прокуратурата и семейството на Сияна поискаха още справки и писмени доказателства по делото, които съдът уважи.

От разказите на част от свидетелите стана ясно, че медицинските екипи са дошли твърде късно на мястото на инцидента.

Междувременно в началото на септември започна ремонт на пътния участък, където стана катастрофата със Сияна.

Планира се той да бъде преасфалтиран изцяло.

#делото "Сияна"

Последвайте ни

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
2
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
3
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
4
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
5
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Отмениха бедственото положение в Елените
6
Отмениха бедственото положение в Елените

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Сигурност и правосъдие

Единодушно: ВСС няма да иска тълкуване за и.ф. на ВАС и главния прокурор
Единодушно: ВСС няма да иска тълкуване за и.ф. на ВАС и главния прокурор
45 000 гаранция за обвинен на нелегална цигарена фабрика 45 000 гаранция за обвинен на нелегална цигарена фабрика
Чете се за: 01:35 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:37 мин.
45 000 гаранция за обвинен на нелегална цигарена фабрика 45 000 гаранция за обвинен на нелегална цигарена фабрика
Чете се за: 01:50 мин.
Осем години и шест месеца затвор за обвиняем, пребил до смърт жена в Перник Осем години и шест месеца затвор за обвиняем, пребил до смърт жена в Перник
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост
Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Блокаж - ще има ли кворум в НС? Блокаж - ще има ли кворум в НС?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията на страната Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията на страната
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Американските въоръжени сили за пореден път атакуваха кораб в Карибско море Американските въоръжени сили за пореден път атакуваха кораб в Карибско море
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
С валежи в петък и събота
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Казахи в Турция - живописно селце пази централноазиатските традиции
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ