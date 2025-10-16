Ще се откаже ли Индия от руския петрол?

Американският президент Доналд Тръмп каза, че индийският премиер Нарендра Моди се е съгласил Делхи да спре да купува руски петрол. Според източници на индийското правителство, темата все още се обсъжда.

Основният ни приоритет е да "запазим интересите на индийските граждани в този неустойчив енергиен сценарий", казаха от там. Обещание от страна на Индия да спре покупките на руски петрол би означавало потенциален повратен момент в световната енергийна дипломация, коментират експерти.

"Демаршът на Европа само ускори промяната в посоката на нашите доставки в полза на по-перспективни, отговорни купувачи, държави, които знаят своите интереси и действат рационално", каза руският президент Владимир Путин.

Целта на Вашингтон е да спре приходите на Москва от петрол, чийто най-големи купувачи в момента са Индия и Китай, като по този начин окаже натиск на Русия за спиране на войната в Украйна. На енергиен форум в Москва руският президент Владимир Путин заяви, че нечестните търговски практики не влияят на петролната индустрия.