Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:37 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Ще се откаже ли Индия от руския петрол?

Чете се за: 01:22 мин.
По света
Темата се повдига след изявление на Доналд Тръмп

Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп каза, че индийският премиер Нарендра Моди се е съгласил Делхи да спре да купува руски петрол. Според източници на индийското правителство, темата все още се обсъжда.

Основният ни приоритет е да "запазим интересите на индийските граждани в този неустойчив енергиен сценарий", казаха от там. Обещание от страна на Индия да спре покупките на руски петрол би означавало потенциален повратен момент в световната енергийна дипломация, коментират експерти.

"Демаршът на Европа само ускори промяната в посоката на нашите доставки в полза на по-перспективни, отговорни купувачи, държави, които знаят своите интереси и действат рационално", каза руският президент Владимир Путин.

Целта на Вашингтон е да спре приходите на Москва от петрол, чийто най-големи купувачи в момента са Индия и Китай, като по този начин окаже натиск на Русия за спиране на войната в Украйна. На енергиен форум в Москва руският президент Владимир Путин заяви, че нечестните търговски практики не влияят на петролната индустрия.

#Индия #Русия #САЩ #петрол

