Празник на българската авиация: Още два изтребителя Ф-16 пристигат до дни

Още два бойни изтребителя Ф-16 Блок 70 пристигат у нас до дни, но в следващите месеци охраната на българското небе ще продължи да се поддържа с летци и самолети МиГ-29, заяви навръх празника на българската военна авиация командирът на ВВС – ген. майор Николай Русев. В предаването на БНТ „Денят започва“ Русев определи борбата с дронове като най-актуалната тема за отбраната в момента.

В кабината на МиГ-29 Николай Русев изпълнява сложни задачи при големи претоварвания. Полетът му е комплексна работа за кратко време.

Ген. майор Николай Русев – командир на ВВС: "Така трябва да се готвим на земята, че във въздуха да не се разсейваме с нещо как беше и защо така се получи и там трябва да сме наясно, като направя това нещо, какъв ще бъде точно резултатът."

МиГ-29 ще продължи да лети и да носи дежурство 24/7, подчерта генерал Русев. Той допълни, че все още нямаме достатъчно изтребители Ф-16 , подготвени пилоти за тях и водачи на групи за охрана на българското небе и съюзническите граници.

Ген. майор Николай Русев – командир на ВВС: "В близките няколко дни очакваме да дойдат петият и шестият самолет. Към момента в България има 6 пилоти, които са обучени за Ф-16, от които само двама са водачи на групи. Задължително в двойката летци, които дежурят денем и нощем, има един водач. Т.е. с двама водачи няма как да се случат нещата."

Използването на изтребители и зенитно-ракетни комплекси засега са единствените възможности за сваляне на дронове, но това е много скъпо и опасно решение – каза още генерал Русев. И военните у нас вече обсъждат придобиването на специална система за защита.

Ген. майор Николай Русев – командир на ВВС: "Тази система да има поне някакво електромагнитно въздействие или да блокира управлението на дрона и той да остане там, където е или да не може да продължи своя полет."

А на празника на Военновъздушните ни сили днес младите летци от авиобаза "Крумово" си пожелават.

Кап. Никола Леков: "Да има повече летене. Да има нова техника, която да дойде на въоръжение."

Командирите им пазят традиция и чест.

Подп. Пламен Дончев – заместник-началник на 24 авиобаза – Крумово: "Ние сме многоместна авиация. Не се делим."

А ветераните отдават почит.

Спас Спасов – председател на фондация „Български ВВС“: "Нашите герои от онези времена наистина са дали своята душа и сърце, свързано както с летенето така и със силното родолюбие към нашата България."

С изложба и прожекции на филми денят беше отбелязан и в музеят на авиацията в Крумово.