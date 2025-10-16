БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Празник на българската авиация: Още два изтребителя Ф-16 пристигат до дни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запази
празник българската авиация два изтребителя пристигат дни
Слушай новината

Още два бойни изтребителя Ф-16 Блок 70 пристигат у нас до дни, но в следващите месеци охраната на българското небе ще продължи да се поддържа с летци и самолети МиГ-29, заяви навръх празника на българската военна авиация командирът на ВВС – ген. майор Николай Русев. В предаването на БНТ „Денят започва“ Русев определи борбата с дронове като най-актуалната тема за отбраната в момента.

В кабината на МиГ-29 Николай Русев изпълнява сложни задачи при големи претоварвания. Полетът му е комплексна работа за кратко време.

Ген. майор Николай Русев – командир на ВВС: "Така трябва да се готвим на земята, че във въздуха да не се разсейваме с нещо как беше и защо така се получи и там трябва да сме наясно, като направя това нещо, какъв ще бъде точно резултатът."

МиГ-29 ще продължи да лети и да носи дежурство 24/7, подчерта генерал Русев. Той допълни, че все още нямаме достатъчно изтребители Ф-16 , подготвени пилоти за тях и водачи на групи за охрана на българското небе и съюзническите граници.

Ген. майор Николай Русев – командир на ВВС: "В близките няколко дни очакваме да дойдат петият и шестият самолет. Към момента в България има 6 пилоти, които са обучени за Ф-16, от които само двама са водачи на групи. Задължително в двойката летци, които дежурят денем и нощем, има един водач. Т.е. с двама водачи няма как да се случат нещата."

Използването на изтребители и зенитно-ракетни комплекси засега са единствените възможности за сваляне на дронове, но това е много скъпо и опасно решение – каза още генерал Русев. И военните у нас вече обсъждат придобиването на специална система за защита.

Ген. майор Николай Русев – командир на ВВС: "Тази система да има поне някакво електромагнитно въздействие или да блокира управлението на дрона и той да остане там, където е или да не може да продължи своя полет."

А на празника на Военновъздушните ни сили днес младите летци от авиобаза "Крумово" си пожелават.

Кап. Никола Леков: "Да има повече летене. Да има нова техника, която да дойде на въоръжение."

Командирите им пазят традиция и чест.

Подп. Пламен Дончев – заместник-началник на 24 авиобаза – Крумово: "Ние сме многоместна авиация. Не се делим."

А ветераните отдават почит.

Спас Спасов – председател на фондация „Български ВВС“: "Нашите герои от онези времена наистина са дали своята душа и сърце, свързано както с летенето така и със силното родолюбие към нашата България."

С изложба и прожекции на филми денят беше отбелязан и в музеят на авиацията в Крумово.

Последвайте ни

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
3
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
4
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
5
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
6
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Общество

Церемония в София отбеляза 2 години от нападението на Хамас в Израел
Церемония в София отбеляза 2 години от нападението на Хамас в Израел
КЗП глоби с по 30 хиляди лева 70 търговци, не давали информация за цените си КЗП глоби с по 30 хиляди лева 70 търговци, не давали информация за цените си
Чете се за: 01:47 мин.
Над 220 000 души в България са на воден режим Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
БНТ с ексклузивно интервю с президента на ЕЦБ Кристин Лагард БНТ с ексклузивно интервю с президента на ЕЦБ Кристин Лагард
Чете се за: 02:07 мин.
Акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в София Акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в София
Чете се за: 00:50 мин.
Омбудсманът предлага облекчаване на процедурата за получаване на семейни помощи за деца Омбудсманът предлага облекчаване на процедурата за получаване на семейни помощи за деца
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Благомир Коцев остава в ареста Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Какво трябва да предприеме Европа за отбраната си до 2030 г.?
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Как се прави здравословна кучешка торта?
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ