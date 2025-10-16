Защо туристическите групи у нас рядко ползват екскурзоводи

За липса на контрол в туристическия сектор предупреждават екскурзоводите у нас. Според тях близо 80% от туристическите групи които идват в България, не изполват услугите на лицензирани български гидове. От Министерството на туризма обаче отричат подобна тенденция.

Незаконните екскурзоводи били близо 1 %. От Комисията за защита на потребителите не са установили и глобили нелегални гидове през последната година.

Една от най-честите спирки на туристическите рейсове в София е така нареченият "квадрат на толерантността". Тук ежедневно спират десетки автобуси от цял свят. Попадаме на туристи от Индонезия.

БНТ: Имате ли бъгарски гид?

Риса от Индонезия: Не, не! Ние сме си сами, аз съм с група ученици от Индонезия.

В случая, ако Риса просто развежда групата, не е в нарушение, но тя събра учениците в кръг и дълго им говори нещо на неразбираем език.

"Вече, когато има беседа и вие сте платили за тази услуга, тогава сте платили за екскурзовод, който е минал едни изключително тежки процедури за да изкара този лиценз", коментира Иван Виделов, Дирекция "Контролна и инспекционна дейност", Министерство на туризма".

Попадаме и на група от Англия без лицензиран гид, жената, която ги води каза, че това е частно събитие.

От Министерствоито на туризма обясниха, че установяванетро на нелицензираните гидове е трудно, защото те често се предствят за роднина на някой или казват, че просто се рахождат.

Последната им проверка е от миналата седмица, когато няма установени нарушители. От КЗП, които са контролен орган ни информираха, че глобени през тази година няма. И обясниха, че в много от случаите туристите се съпровождат от водачи, които не осъществяват екскурзоводски услуги и тогава не подлежат на санкция.

"Вярно е, че не е доказуемо, но аз мисля, че може да има някакъв орган, различен от КЗП , с моите уважения към тази комисия, но все пак кога правят тези проверки, трябва да са регулярни, а не епизодични. Много пъти сме чували как чужди екскурзоводи говорят невероятни глупости, дати, данни", коментира Николай Миндов - председател на УС на Асоциация на екскурзоводите в България. "Да се съзаде най-накрая туристическа полиция, която да проверява, както в другите страни, дали групата има български екскурзовод.

БНТ: Попадали ли сте на групи без?

- О, да, много пъти!

Глобата за нелицензиран екскурзовод е от 500 до 5000 лв.