Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Защо туристическите групи у нас рядко ползват екскурзоводи

Карина Караньотова
Чете се за: 03:05 мин.
Липса на контрол или на регулация?

За липса на контрол в туристическия сектор предупреждават екскурзоводите у нас. Според тях близо 80% от туристическите групи които идват в България, не изполват услугите на лицензирани български гидове. От Министерството на туризма обаче отричат подобна тенденция.

Незаконните екскурзоводи били близо 1 %. От Комисията за защита на потребителите не са установили и глобили нелегални гидове през последната година.

Една от най-честите спирки на туристическите рейсове в София е така нареченият "квадрат на толерантността". Тук ежедневно спират десетки автобуси от цял свят. Попадаме на туристи от Индонезия.

БНТ: Имате ли бъгарски гид?

Риса от Индонезия: Не, не! Ние сме си сами, аз съм с група ученици от Индонезия.

В случая, ако Риса просто развежда групата, не е в нарушение, но тя събра учениците в кръг и дълго им говори нещо на неразбираем език.

"Вече, когато има беседа и вие сте платили за тази услуга, тогава сте платили за екскурзовод, който е минал едни изключително тежки процедури за да изкара този лиценз", коментира Иван Виделов, Дирекция "Контролна и инспекционна дейност", Министерство на туризма".

Попадаме и на група от Англия без лицензиран гид, жената, която ги води каза, че това е частно събитие.

От Министерствоито на туризма обясниха, че установяванетро на нелицензираните гидове е трудно, защото те често се предствят за роднина на някой или казват, че просто се рахождат.

Последната им проверка е от миналата седмица, когато няма установени нарушители. От КЗП, които са контролен орган ни информираха, че глобени през тази година няма. И обясниха, че в много от случаите туристите се съпровождат от водачи, които не осъществяват екскурзоводски услуги и тогава не подлежат на санкция.

"Вярно е, че не е доказуемо, но аз мисля, че може да има някакъв орган, различен от КЗП , с моите уважения към тази комисия, но все пак кога правят тези проверки, трябва да са регулярни, а не епизодични. Много пъти сме чували как чужди екскурзоводи говорят невероятни глупости, дати, данни", коментира Николай Миндов - председател на УС на Асоциация на екскурзоводите в България.

"Да се съзаде най-накрая туристическа полиция, която да проверява, както в другите страни, дали групата има български екскурзовод.

БНТ: Попадали ли сте на групи без?

- О, да, много пъти!

Глобата за нелицензиран екскурзовод е от 500 до 5000 лв.

