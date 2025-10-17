БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед

Христо Ценов
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Изявлението му дойде след разговор с Урсула фон ден Лайен

Снимка: БТА
Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви в интервю за канал 5: "няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед".

Изявлението му дойде след разговор с председателя на ЕК Урсула фон ден Лайен в Скопие. Той посочи, че "никой не живее в илюзия" и добре знае, че промените в конституцията е условие за започване на преговорите.

Мицкоски заявява, че докато е премиер, "конституционните промени няма да се случат, без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед, както и конкретни гаранции от Европейския съюз".

След посещението си в Скопие, Урсула фон дер Лайен написа в социалната мрежа ЕКС, че следващата стъпка за европейската интеграция на Скопие е ясна, и че "топката е в полето" на република Северна Македония.

