БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 17.10.2025 г., 06:30 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Спортни новини 17.10.2025 г., 06:30 ч.
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
1
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
2
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
3
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...
Отмениха бедственото положение в Елените
4
Отмениха бедственото положение в Елените
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"
5
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
6
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 16.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 16.10.2025 г., 20:50 ч.
Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата" Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:27 мин.
Спортни новини 16.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 16.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 16.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 15.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 15.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 15.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 15.10.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост
Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Блокаж - ще има ли кворум в НС? Блокаж - ще има ли кворум в НС?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
С валежи в петък и събота С валежи в петък и събота
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Колите просто прелитат": Автомобил връхлетя върху жена...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията на...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Американските въоръжени сили за пореден път атакуваха кораб в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ