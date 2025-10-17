Орбан: Започнали сме подготовка за срещата между Путин и Тръмп

Президентите на Съединените щати и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в унгарската столица Будапеща. Това стана ясно след телефонен разговор между двамата снощи. Датата на срещата не беше уточнена. Тя ще бъде предшествана от разговори между високопоставени представители следващата седмица. Според американския държавен глава преговори между Путин и украинския президент Володимир Зеленски все още са възможни.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че вече са започнали подготовка за срещата, която ще бъде за "мир" и добави, че Европа трябва да отвори дипломатическите си канали за Русия. Разговорът между Тръмп и Путин се проведе ден преди посещението на Зеленски в Белия дом, където се очаква да се обсъди американска доставка на ракети „Томахоук" за Киев.