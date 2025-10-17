БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цените на петрола се понижиха след новината за нова среща между Тръмп и Путин

от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 02:30 мин.
По света
петролни сътресения следва потребителите
Цените на петрола се понижиха леко в азиатската търговия и се насочват към понижение през тази седмица, тъй като нарастващата несигурност около глобалните енергийни доставки бе повлияна от новината за предстояща среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Будапеща, на която ще бъде обсъдено прекратяване на войната в Украйна, предаде "Ройтерс".

Фючърсите на сорта Брент спаднаха с 8 цента, или 0,13 на сто, до 60,98 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол поевтиня с 9 цента или 0,16 на сто до 57,37 долара за барел.

И двата водещи сорта се насочват към седмичен спад от близо 3 на сто, отчасти и заради доклада на Международната агенция по енергетика, който предвижда излишък в предлагането през 2026 г.

Вчера сортът Брент отчете спад от 1,37 на сто, а американският – от 1,39 на сто, достигайки най-ниските си нива от 5 май насам.

Новината за нова среща между Тръмп и Путин, обявена вчера, бе приета изненадващо на фона на опасенията в Москва от допълнителна военна помощ от САЩ за Украйна. Срещата може да се състои в рамките на следващите две седмици в унгарската столица, допълва "Ройтерс".

"Опасенията от по-ограничени доставки бяха смекчени след съобщението за предстоящите преговори между Тръмп и Путин", коментира анализаторът Даниел Хайнс от АйЕнЗед (ANZ) в писмо до клиенти на компанията.

Допълнителен натиск върху цените оказаха и последните данни на Управлението за енергийна информация, според които петролните запаси в САЩ са нараснали с 3,5 милиона барела до 423,8 милиона за последната седмица, далеч над очакванията за увеличение за ръст от едва 288 хиляди барела.

Увеличението на запасите се дължи основно на пониженото натоварване на рафинериите, които преминават към есенно техническо обслужване. В същото време производството на петрол в САЩ е достигнало рекордните 13,636 милиона барела дневно.

