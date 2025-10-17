БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трети ден блокаж на парламента. И тази сутрин депутатите не успяха да съберат кворум, за да започнат работа. Опозицията отново обвини управляващите, че дестабилизират държавата, докато преразпределят порциите във властта, а от ГЕРБ се събраха в централата на партията.

Наталия Киселова – председател на парламента: „Регистрирани са 52 народни представители. Няма кворум. Следващо редовно заседание на 22 октомври от 9 часа.“

Николай Денков – ПП: „Продължават очевидно преговорите как да се разпределят порциите и позициите. Като се нагласят, ще кажат – това ще е следващите месеци. Стабилност по този начин няма да има. Мафията се опитва да има колкото се може по-голямо политическо представителство в България. Това става от доста години и докато не спре този процес, ще се чудим след 9 месеца дали ще има ново правителство или не.“

Божидар Божанов – ДБ: „Опозицията винаги е готова за избори, но въпросът е към управляващите – защото те решават дали страната да отиде на избори или не, дали ще се разберат за порции. Пеевски да продължи да упражнява нелегитимно власт.“

Костадин Костадинов – председател на „Възраждане“: „Управлението е счупено, Министерският съвет е счупен, парламентът е счупен. Дори да се залепи по някакъв начин... Това не е нормално и смятам, че най-доброто решение за България са нови избори.“

Делян Пеевски – председател на ДПС: „Избори няма да има. Това съм го казал много отдавна. Едно мога да кажа – на чичо Румен да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя.“

Джейхан Ибрямов – ДПС: „Управляващите, виждате, че не влизат да се регистрират. Ние сме тука.“

Виолета Комитова – „МЕЧ“: „Това е... Много е жалко. Преди няколко седмици имаше вот на недоверие, премиерът се похвали колко е стабилно управлението. Това е знак, че ни лъжат постоянно колко е стабилно това управление – две седмици по-късно се разпадат и парламентът, и управлението.“

