ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата

Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Адвокат Нотев отговори: За Карапетков ли ме питате - нямам никакви лични отношения

С разпит на свидетели продължава делото за смъртта на 12-годишната Сияна. И днес пред Окръжния съд в Плевен се събраха роднини и приятели на почерненото семейство. Те поискаха справедлива присъда. Бащата на Сияна излезе със скандални разкрития за връзка между едно от вещите лица по делото и адвоката на обвиняемия.

Двама свидетели се появиха днес на съдебното заседание, както и двама от вещите лица, които са призовани. Всички други са изпратили писма, че днес по различни причини не могат да се явят и желаят да бъдат призовани за друга дата.

Сред двамата свидетели, които се явиха, единият е собственикът на фирмата работодател на подсъдимия.

Пред съда той разказва, че камионът е бил натоварен в Германия. Според всички изисквания показват дори снимка, на която се вижда, че наистина топовете с хартия, които са натоварени на камиона са подредени, както се казва по-германски, под конец.

Не може да си обясни защо след това се оказва, че камионът е неравномерно натоварен и едната страна на камиона е с 100,5 по-тежка от другата, въпреки че самият камион не е бил претоварен.

Също така, разказа, че още вечерта след катастрофата, собственикът на паркинга, където камионът е предоставен на отговорно опазване, зареди това, че е веществено доказателство, се е обадил на служител на фирмата и е казал, че товарът се освобождава.

Експертизата и следственият експеримент, които са направени, са без този товар на камиона и без да има обективни реални данни какво е състоянието на товара и дали натоварването на камиона не е част от причините за възникването на катастрофата, а както се знае по закон, отговорност за товара носи шофьорът на камиона.

Това от своя страна пък доведе и до един друг спор, а именно между бащата на загиналата Сияна и адвоката на подсъдимия, тъй като Николай Попов извади документи, според които между Явор Нотев и професор Карапетков има както професионални, така и лични връзки.

Николай Попов, баща на Сияна:
"Всичко това са документи доказващи, че адвокатът по делото на обвиняемия Явор Нотев е в тесни служебни и приятелски отношения с вещо лице по делото Станимир Карапетков. И тези двама души се явяват така по различни дела и съсипват човешки съдби. Задължително ще искаме нова експертиза, която да бъде направена значително по-адекватно и да нямаме никакви съмнения за нерегламентирани практики. Това адвокатът на подсъдимия да бъде в тесни връзки с вещото лице е скандално, тези дела се решават от вещите лица".

Явор Нотев, адвокат: "Нямам никакви лични отношения и ми е обидно да отговарям на такива въпроси, аз имам отношения с много магистрати, с много експерти, с много колеги, това ми е работата, извинявайте, аз съм толкова години адвокат. За Карапетков ли ме питате? Така - него го няма, не е призован. Автоекспертите не са призовани за днешното заседание, много добре знам как са разпределени действията по делото и това е разпрореждане на съдебния състав, не е мое, така че за днес автоексперти не са призовани".

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов

