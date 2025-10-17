БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Ще доведе ли до пробив втората среща Тръмп - Путин?

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Унгария се подготвя да посрещне двамата лидери

Тръмп - Путин
Снимка: БТА
Доналд Тръмп и Владимир Путин ще се срещнат в Унгария в следващите две седмици. Като част от подготовката домакинът Виктор Орбан е разговарял с президентите на Съединените щати и Русия. Унгарският министър-председател заяви, че това ще бъде среща за мир.

Срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин е резултат на големия прогрес, постигнат след последния телефонен разговор между двамата лидери - осмият от началото на годината. Така президентът на Съединените щати съобщи за предстоящата среща на четири очи с руския си колега в Будапеща.

"Бих казал, че ще стане много бързо, до две седмици. Марко Рубио също ще се срещне с руския си колега Лавров. Много скоро ще има време и място на срещата".

Разговори за мир в Украйна, но и за бъдещите търговските отношения между Вашингтон и Москва след края на войната - Тръмп вдигна завесата за фокуса на срещата в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Руският президент Владимир Путин е свикал Съвета за сигурност на страната във връзка с телефонния си разговор с Тръмп, заяви съветникът му по въпросите на външната политика Юрий Ушаков. По думите му, това е била една от най-продължителните консултации, продължила два часа и половина.

По повод предстоящата среща говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че Путин никога не се отказвал от директен диалог на най-високо равнище, но че съдържанието на разговора му с Тръмп трябва да остане закрито за медиите.

"Русия остава отворена за мирно уреждане на конфликта и президентът Путин го обсъди в телефонния разговор с Тръмп. Ще видим кой и как активно окуражава режима в Киев да продължава войната, кой се опитва по всякакъв начин да кара Киев да не мисли за мир. Това са европейските държави, водени от милитаристичните си амбиции".

Подготовката за срещата Тръмп - Путин тече с пълна сила в Будапеща, потвърди унгарският министър-председател Виктор Орбан. Близкият съюзник на Тръмп, който запази близките си отношения и с Москва, въпреки войната, посочи, че срещата "ще бъде за мир" и че ако има мирно споразумение, това ще доведе до нов етап в икономическо развитие в Унгария и Европа. Амбициите на Орбан са Будапеща да бъде домакин и на среща на върха за мир.

"Няма дипломатически канал, ако не го поддържаме, никога няма да имаме мир. Най-важният урок за нас европейците е, че нашата военна стратегия е грешна. Трябва ни стратегия за мир. Трябва да помогнем на американския президент и да установим независим дипломатически диалог между Европа и Русия", коментира Виктор Орбан, премиер на Унгария.

Предишната лична среща между Тръмп и Путин в Аляска не доведе до пробив. Новата локация предизвика въпроси не само за евентуалните резултати, но и за това как Путин ще стигне до ЕС заради санкциите, наложени от Брюксел.

"Ще гарантираме, че той ще влезе в Унгария, ще има успешни преговори тук, и след това ще се прибере вкъщи. Няма нужда за каквито и да било консултации с когото и да било, ние тук сме суверенна страна. Ще посрещнем Владимир Путин с уважение, ще му бъдем домакини и ще му осигурим условия, за да може да преговаря с американския президент", посочи Петер Сиярто, министър на външните работи на Унгария.

Европейската комисия уточни, че всяка страна членка сама трябва да реши дали да пропусне самолета на руския президент през въздушното си пространство.

"Путин и Лавров са в нашите списъците за замразени активи, но нямат забрана за пътуване", каза Анита Хипер, говорител на ЕК.

ЕК коментира, че председателят Урсула фон дер Лайен приветства всяка стъпка, която ще доведе до справедлив и траен мир в Украйна.

#среща Тръмп-Путин #Унгария

