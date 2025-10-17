БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)

Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
В понеделник премиерът Росен Желязков ще се срещне с ръководствата на БСП и ИТН

коалицията напрежение герб търси ново мнозинство парламента обзор
Снимка: БТА
Персонални промени в правителството не се предвиждат. В понеделник премиерът Росен Желязков ще се срещне с ръководствата на БСП и "Има такъв народ" (ИТН), за да обсъдят как да сформират консолидирано мнозинство в парламента, което да осигури приемането на бюджета за догодина и провеждането на ключови политики. Ако БСП и ИТН са съгласни, към разговорите ще се присъединят и от "ДПС - Ново начало". Възможно е да се стигне до смяна на председателя на парламента Наталия Киселова, както и на промени в парламентарните комисии. Това стана ясно от днешната среща на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, премиера Росен Желязков и ръководството на партията.

Премиерът Росен Желязков обобщи, че резултатът от срещите с актива по места показва, че партията не иска избори.

Росен Желязков - министър-председател: "Нашият отговор е не, не е време за избори, защото ако политическото решение в тази посока, това означава избори февруари месец. В началото на една предизвикателна година, в която освен бюджетните предизвикателства и тези с въвеждането на еврото, в една несигурна геополитическа среда."

Желязков обясни, че изборите в Пазарджик са били лакмус, че е нужен сериозен разговор в коалицията. Затова е разговарял с БСП и ИТН и е получил съгласието им, че правителството трябва да има сериозна политическа опора в коалицията.

Росен Желязков - министър-председател: "Но ние този разговор трябва да го проведем за това отговорността да не се носи само от ГЕРБ. Отговорността за бъдещите нелеки политически решения да не бъдат само отговорност на коалиционното малцинство, подкрепено от други формации."

Бойко Борисов отбеляза, че е очаквал от ПП-ДБ, като евроатлантическа коалиция, да дадат сигнал за разговори в настоящата кризисна ситуация.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Вчера внимателно слушах и истински се надявах ПП-ДБ, които декларират евроатлантическо, за да кажат: ние сме готови да се срещнем да разговаряме, да подкрепим в дадени теми правителството, да осигурим мнозинство - не."

И напомни откъде идва подкрепата за правителството.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Единственият, който твърдо застана и каза аз подкрепям това правителство беше Пеевски и "Ново начало". Затова вчера помолих г-н Желязков да отиде да се срещне с двата ни партньора ИТН и БСП, които са подписали кордон срещу Пеевски. Трябва ни четвърти. И двете други партии пак се скриха. ГЕРБ да каже, какво да ви кажа… със 100 души не може да приемете бюджет, със 100 души кворум не можете да направите. Искате аз да кажа, че каним "Новото начало" и вие да кажете - то Борисов го покани и Мирчев да изпляска, ето Борисов и Пеевски са заедно. Другата алтернатива са избори."

Борисов смята, че подобна среща трябва да има и с "ДПС - Ново начало":

"Да се срещнем с тях и да кажем партньорството изисква преди да се изокаш по дадена тема, да питаш партньорите и да видиш как се отразява това и на партньора."

Борисов посочи и какви трябва да са промените:

"Или се прави нещо в рамките на парламента. Според мен, сега не е времето да се правят промени в правителството, но в рамките на парламента може да го направите. Да си подбереш мнозинство, да си сътвориш мнозинство. С това мнозинство кой проект на бюджета ще се подкрепи."

И посъветва премиера Желязков, ако БСП и ИТН се съгласят, вече заедно да разговарят и с "ДПС - Ново начало".

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Ако са против, не искат, ако излезе че само ГЕРБ го правят, аз съм против, ако ИТН и БСП са окей, каните и говорите, ако не са, само ние няма да го правим. Каниш ги - да, не и да е отговор, и не е отговор, трябва да сме честни с хората, аз лицемерието не го обичам, а това на ПП-ДБ е лицемерие. Те го правят умишлено, не ни подават ръка, за да направим точно така. Приемам го боя с всичка сила. Накрая ще видим. На война като на война, който оцелее."

От срещата на Изпълнителната комисия на ГЕРБ стана ясно, че директорът на полицията в Пазарджик старши комисар Даниел Бараков е бил отстранен, заради нарушенията по време на изборите. Борисов коментира, че ако това не се беше случило, е щял да поиска оставката на Даниел Митов.

#преформатиране на коалицията #премиерът Росен Желязков #лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов # ГЕРБ #Бойко Борисов

