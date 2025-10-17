Варна е домакин на Балканското първенство по спортно катерене за деца, юноши и девойки. Надпреварата, което събира най-добрите млади катерачи на Балканите, обещава да предостави висока доза адреналин.

"В момента върви подготовката по поставянето на всички хватки, които са необходими за всяка възрастова група. Като те ще имат по две квалификации за всяка група и по един финал", обясни за предаването "България в 60 минути" Росен Рафаилов, който е старши треньор по катерене.

"Тази година, която е трета поред, ще ни гостуват състезатели от Босна и Херцеговина, което е голям успех за нас, тъй като не се бяха появявали, за което много сме щастливи. Подготовката на едно състезание протича изключително трудно и тежко, защото е свързана с изключително много работа физическа и изключително много голямо творчество, защото всеки един маршрут се реди от нулата и той е за конкретна възрастова група", каза още Рафаилов.

Той обясни още, че катеренето е много хубав начин за поддържане и на общата физическа подготовка.

"Катерането развива цялостната мускулатура. Съответно, много важно е, че развива и мисленето. Катеренето е много специфичен спорт, доста различен от всички останали. Тялото е задължително да бъде загрято, преди да пристъпим към самото катерене, посредством различни упражнения. Те са различни за всички спортисти. Няма нужда от предварителна физическа подготовка, достатъчно е да имате добро настроение и да ви се катери", завърши специалистът.

Вижте повече във видеото!