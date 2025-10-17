БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

100-годишната църква в Звездица посреща празника си с обновени куполи и покрив

от БНТ , Репортер: Елена Георгиева
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
100-годишната църква "Св. Иван Рилски" във варненското село Звездица ще посрещне храмовия си празник на 19 октомври, неделя, с обновени куполи и покрив. Това стана възможно с помощта на много хора и събраните от тях средства в дарителска сметка. А в двора на църквата ще бъде поставена плоча в знак на благодарност към всички дарители, с чийто труд и щедрост тя е обновена.

Там, където няма вяра, е празно. Важно е всяко селище да има своя дом Господен, казва отец Добромир, който повече от 20 години служи във вече вековния храм "Св. Иван Рилски" в село Звездица.

"Много е важно да има духовник, да има църква, където да може всеки един да намира утеха, да намери мир в душата си, в храма, което е много важно в днешно време", коментира отец Добромир Георгиев.

През 1925 година на миналия век земята за строителството на черква в селото е дарена от Яни Янев. А съграденият храм се превръща в хранилище на българщината, както на много други места по това време в страната. Повечето спомени от детството и младостта на 90-годишната Янка Дончева са свързани именно с църквата "Св. Иван Рилски".

"Родителите ми тук бяха касиери, тук съм израснала от малка. Тук съм венчана 1953 година, 1956 година голямата ми дъщеря я кръсти Александър, вторият свещеник, той кръсти и малката дъщеря".

За Янка Дончева казват, че е живата памет на селото.

"За Коледа коледари имахме в село. И тръгват, и пеят из улиците, пеят. Хората, като ги чуят от прозорците, ги викат, да отидат и да пеят. Тези пари оттам, дето са събрали, ги подаряват тук за черквата и купуват този трон. Този царски трон, който е от 1939 година, това е най-старото нещо в този храм, който до ден днешен го има", посочи Янка Дончева.

Сред реликвите в храма е и ценна икона.

"Това е иконата на Възкресение Христово, вижда се, че е доста стара, на много години, затова я съхранявам в Светия олтар и на Възкресение я изнасям".

Че вярата събира хората и дава надежда, го доказват събраните средства в дарителската сметка за ремонта на храма. 140 хиляди лева са вложени в обновяването на куполите и покрива. Под напора на годините, обаче, сградата се нуждае от още ремонтни работи. За тях ще отидат и останалите в банковата сметка 23 000 лева.

"Това ще бъде за продължаване на камбанарията отвътре и отвън, мазилката, двата малки покрива. И съответно всичко по цялата фасада, която ще се възстанови", заяви отец Добромир Георгиев.

Не може без черква, особено във времената, в които живеем, казва Янка Дончева.

А отец Добромир не може да изкаже благодарността си към хората, помогнали за ремонта на столетния храм.

"На храмовия празник ми се искаше да раздам на всеки по нещо, но със сигурност ще изпусна някого, това са много хора, затова реших да изградим една плоча, с благодарност към всички дарители".

Плочата ще бъде поставена в двора срещу входа на храма заедно със стария кръст от камбанарията. За да се знае, че всичко това е станало с труда, щедростта и любовта на дарителите. И защото църквата е стожерът на вярата в село Звездица.

