БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Желязков: Ще направим всичко възможно, за да покажем най-добрия волейбол, на който сме способни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
Запази

"Това, че имаме момчета, които бяха в националния отбор, е мотивация в повече", заяви старши треньорът на "сините" на прага на Суперкупата на България.

Николай Желязков: Ще направим всичко възможно, за да покажем най-добрия волейбол, на който сме способни
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Треньорът на мъжкия волейболен тим на Левски Николай Желязков говори пред медиите ден преди старта на турнира за Суперкупата на България. Той предупреди, че тимът, който спечели требъл през миналия сезон, не е същият и започва от начало.

"Мисля, че тази година не защитаваме нищо, защото сме нов отбор. Щяхме да защитаваме, ако бяхме запазили отбора от миналата година. Но ние сме много подновен отбор и смятаме, че започваме с много млади състезатели, някои са били в Левски и преди това. Това е нова авантюра, ново начало и се надявам да се представим по най-добрия начин", коментира треньорът.

"Генерално направихме добра подготовка, в края имаше неща, които ни повлияха недобре. имахме болни състезатели, но в периода за грипове това е нормално. Контузията на Гордън Люцканов се проточи по-дълго, отколкото очаквахме, но ще може да играе в предстоящия мач. Смятам, че поне ние не сме готови на 100 процента да покажем най-добрия волейбол, на който този отбор е способен. Но това е нормално. Мисля, че и другите отбори ще са в подобно състояние в началото на сезона, любопитен съм как ще изглеждат всички отбори", смята той.

"Мотивацията тук винаги е била на много високо ниво. Това, че имаме момчета, които бяха в националния отбор, е мотивация в повече, но ние тях сме си ги отгледали тук, от ден първи и си ги познаваме отдавна. Ние имаме да играем утре с Берое, нищо повече. Що се отнася до присъствието на Казийски, то дава изключителна тежест и ние сме много ентусиазирани да видим до каква степен неговото присъствие ще изиграе роля в отбора на Локомотив. Само адмирации за привличането на такива състезатели в нашата лига", каза още специалистът.

"Трябва да играем добре срещу Берое на всички елементи, може би сервисът ще ни помогне, за да можем да улесним играта си. Но в тези мачове трябва да организираме добре играта си, да блокираме. До момента показахме доста колебания, но ние и всеки един от отборите още се търсим. В крайна сметка сме оптимисти. Целта на всеки един от четирите отбори е да спечели купата. Ще направим всичко възможно, за да покажем най-добрия волейбол, на който сме способни. Това е турнир, който ще бъде голям дразнител за нас. Надявам се публиката да ни подкрепи, да подкрепи усилията на тези момчета. Това е огромен позитив за нас, надявам се да ни помогнат", завърши Николай Желязков.

#ВК Левски София #Николай Желязков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
1
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
2
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
3
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
4
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
5
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
6
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Български волейбол

Мирослав Живков: Суперкупата ще бъде продукт с много висока стойност
Мирослав Живков: Суперкупата ще бъде продукт с много висока стойност
Николай Иванов: Успехът дава отражение на младите, видях пламък в очите на децата Николай Иванов: Успехът дава отражение на младите, видях пламък в очите на децата
Чете се за: 04:17 мин.
Елена Коларова: Всички се борим да подобрим успеха от миналата година Елена Коларова: Всички се борим да подобрим успеха от миналата година
Чете се за: 02:32 мин.
Лора Славчева: Стремим се да спечелим всичко през сезона Лора Славчева: Стремим се да спечелим всичко през сезона
Чете се за: 01:55 мин.
Радослав Арсов: Искаме да изравним класирането от миналия сезон Радослав Арсов: Искаме да изравним класирането от миналия сезон
Чете се за: 04:45 мин.
Ахметджан Ершимишек: Това да се предизвикваме трябва да се превърне в навик Ахметджан Ершимишек: Това да се предизвикваме трябва да се превърне в навик
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Ще доведе ли до пробив втората среща Тръмп - Путин? Ще доведе ли до пробив втората среща Тръмп - Путин?
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ