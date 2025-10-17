Николай Желязков: Ще направим всичко възможно, за да покажем най-добрия волейбол, на който сме способни

Треньорът на мъжкия волейболен тим на Левски Николай Желязков говори пред медиите ден преди старта на турнира за Суперкупата на България. Той предупреди, че тимът, който спечели требъл през миналия сезон, не е същият и започва от начало.

"Мисля, че тази година не защитаваме нищо, защото сме нов отбор. Щяхме да защитаваме, ако бяхме запазили отбора от миналата година. Но ние сме много подновен отбор и смятаме, че започваме с много млади състезатели, някои са били в Левски и преди това. Това е нова авантюра, ново начало и се надявам да се представим по най-добрия начин", коментира треньорът.

"Генерално направихме добра подготовка, в края имаше неща, които ни повлияха недобре. имахме болни състезатели, но в периода за грипове това е нормално. Контузията на Гордън Люцканов се проточи по-дълго, отколкото очаквахме, но ще може да играе в предстоящия мач. Смятам, че поне ние не сме готови на 100 процента да покажем най-добрия волейбол, на който този отбор е способен. Но това е нормално. Мисля, че и другите отбори ще са в подобно състояние в началото на сезона, любопитен съм как ще изглеждат всички отбори", смята той.

"Мотивацията тук винаги е била на много високо ниво. Това, че имаме момчета, които бяха в националния отбор, е мотивация в повече, но ние тях сме си ги отгледали тук, от ден първи и си ги познаваме отдавна. Ние имаме да играем утре с Берое, нищо повече. Що се отнася до присъствието на Казийски, то дава изключителна тежест и ние сме много ентусиазирани да видим до каква степен неговото присъствие ще изиграе роля в отбора на Локомотив. Само адмирации за привличането на такива състезатели в нашата лига", каза още специалистът.