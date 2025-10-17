Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията

ПП-ДБ обвиниха лидера на ГЕРБ, че под предлог за грижи към държавата е предал властта на нов политически субект. На този фон трети ден парламентът не работи, след като и тази сутрин депутатите не успяха да съберат кворум, за да започнат работа.

Опозицията отново обвини управляващите, че дестабилизират държавата докато преразпределят порциите във властта. Остра реакция от ПП-ДБ след изявлението на Бойко Борисов.

"Бойко Борисов днес окончателно вкара Делян Пеевски и му връчи мандата и го вкара в новата коалиция", коментира Ивайлло Мирчев.

От тяхна гледна точка очевидно политическа криза няма, истината е, че "има огромна опасност за страната ни защото вървим към мека диктатура, вървим към това "ДПС - Ново начало" окончателно да овладее цялата власт в България".

Очевидно става дума за коалиция от 4 партии, очевидно една от тях е "ДПС - Ново начало". И дали тя ще има министри или не не е толкова важно, защото както Борисов каза, когато Пеевски поиска нещо от мен - аз го изпълнявам.

С позиция във ФБ лидерът на ПП Асен Василев обяви, че с днешното си изявление Бойко Борисов е капитулирал напълно пред лидера на ДПС. На този фон парламентът пак забуксува.

"Пореден фалстарт на НС , след като за трети ден парламентът не успя да събере кворум. Само 53 народни представители се регистрираха днес от ПП-ДБ, Алианс за права и свободи, МЕЧ и двама депутати от БСП-ОЛ.

Според ПП-ДБ зад предизвиканата криза се крие опит за преразпределяне на властта.

"Продължават очевидно преговорите как да се разпределят порциите и позициите, като се нагласят ще кажат - това ще е следващите месеци. Стабилност по този начин няма да има. Мафията се опитва да има колкото се може по-голямо политическо представителство в България".

Според "Възраждане" няма изход от кризата, предизвикана от самите управляващи.

"Управлението е счупено, Министерският съвет е счупен, парламентът е счупен. Дори да се залепи по някакъв начин. Това не е нормално и смятам, че най-доброто решение за България е нови избори", коментира Костадин Костадинов - председател на "Възраждане".

Лидерът на ДПС Делян Пеевски разочарова опозицията и се обърна задочно към президента.

"Избори няма да има. Това съм го казал много отдавна. Едно мога да кажа на чичо Румен - да връща кетърнига и шампанското, купонът се отменя."

От АПС призоваха управляващите да мислят държавнически.

"Предстои един много важен законопроект, който касае цялата държава, а именно трите законопроекта - бюджетите на ДОО, НЗОК, и държавния бюджет. Хората, пенсионерите, бизнесът очакват", заяви Селим Али от АПС.

А МЕЧ се усъмниха в стабилността на парламентарната подкрепата за кабинета:

"Преди няколко седмици имаше вот на недоверие, премиерът се похвали колко е стабилно управлението. Това е знак, че ни лъжат постоянно колко е стабилно това управление - две седмици по-късно се разпадат и парламентът, и управлението", обясни Виолета Комитова.

Следващият опит парламентът да заработи ще бъде идната сряда.



