БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

ПП-ДБ обвиниха лидера на ГЕРБ, че под предлог за грижи към държавата е предал властта на нов политически субект. На този фон трети ден парламентът не работи, след като и тази сутрин депутатите не успяха да съберат кворум, за да започнат работа.

Опозицията отново обвини управляващите, че дестабилизират държавата докато преразпределят порциите във властта. Остра реакция от ПП-ДБ след изявлението на Бойко Борисов.

"Бойко Борисов днес окончателно вкара Делян Пеевски и му връчи мандата и го вкара в новата коалиция", коментира Ивайлло Мирчев.

От тяхна гледна точка очевидно политическа криза няма, истината е, че "има огромна опасност за страната ни защото вървим към мека диктатура, вървим към това "ДПС - Ново начало" окончателно да овладее цялата власт в България".

Очевидно става дума за коалиция от 4 партии, очевидно една от тях е "ДПС - Ново начало". И дали тя ще има министри или не не е толкова важно, защото както Борисов каза, когато Пеевски поиска нещо от мен - аз го изпълнявам.

С позиция във ФБ лидерът на ПП Асен Василев обяви, че с днешното си изявление Бойко Борисов е капитулирал напълно пред лидера на ДПС. На този фон парламентът пак забуксува.

"Пореден фалстарт на НС , след като за трети ден парламентът не успя да събере кворум. Само 53 народни представители се регистрираха днес от ПП-ДБ, Алианс за права и свободи, МЕЧ и двама депутати от БСП-ОЛ.

Според ПП-ДБ зад предизвиканата криза се крие опит за преразпределяне на властта.

"Продължават очевидно преговорите как да се разпределят порциите и позициите, като се нагласят ще кажат - това ще е следващите месеци. Стабилност по този начин няма да има. Мафията се опитва да има колкото се може по-голямо политическо представителство в България".

Според "Възраждане" няма изход от кризата, предизвикана от самите управляващи.

"Управлението е счупено, Министерският съвет е счупен, парламентът е счупен. Дори да се залепи по някакъв начин. Това не е нормално и смятам, че най-доброто решение за България е нови избори", коментира Костадин Костадинов - председател на "Възраждане".

Лидерът на ДПС Делян Пеевски разочарова опозицията и се обърна задочно към президента.

"Избори няма да има. Това съм го казал много отдавна. Едно мога да кажа на чичо Румен - да връща кетърнига и шампанското, купонът се отменя."

От АПС призоваха управляващите да мислят държавнически.

"Предстои един много важен законопроект, който касае цялата държава, а именно трите законопроекта - бюджетите на ДОО, НЗОК, и държавния бюджет. Хората, пенсионерите, бизнесът очакват", заяви Селим Али от АПС.

А МЕЧ се усъмниха в стабилността на парламентарната подкрепата за кабинета:

"Преди няколко седмици имаше вот на недоверие, премиерът се похвали колко е стабилно управлението. Това е знак, че ни лъжат постоянно колко е стабилно това управление - две седмици по-късно се разпадат и парламентът, и управлението", обясни Виолета Комитова.

Следващият опит парламентът да заработи ще бъде идната сряда.

#без кворум # Народно събрание #опозиция

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
1
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
2
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
3
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
4
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
5
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
6
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Политика

Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Без коли на НСО за физически лица предвиждат промените, предложени от "ДПС - Ново начало" Без коли на НСО за физически лица предвиждат промените, предложени от "ДПС - Ново начало"
Чете се за: 01:00 мин.
Гроздан Караджов: Необходимо е да изградим нови транспортни коридори между България, Турция и Румъния Гроздан Караджов: Необходимо е да изградим нови транспортни коридори между България, Турция и Румъния
Чете се за: 03:30 мин.
Оставката ми не е на дневен ред, каза Даниел Митов Оставката ми не е на дневен ред, каза Даниел Митов
Чете се за: 00:40 мин.
Опозицията отново обвини управляващите, че дестабилизират държавата Опозицията отново обвини управляващите, че дестабилизират държавата
Чете се за: 02:27 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Ще доведе ли до пробив втората среща Тръмп - Путин? Ще доведе ли до пробив втората среща Тръмп - Путин?
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ