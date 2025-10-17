Франческо Кадеду: Ще играем срещу Локомотив Авиа, не срещу Матей Казийски

Треньорът на волейболния Нефтохимик Франческо Кадеду е на мнение, че отборът му се готви за двубой срещу Локомотив Авиа, а не срещу Матей Казийски, върху когото са вперени всички погледи.

Суперкупата на България започва утре в зала "Левски София" в столицата. Полуфиналните двойки са Берое 2016 (Стара Загора) – Левски София, Нефтохимик 2010 (Бургас) – Локомотив-Авиа (Пловдив). Финалът е в неделя.

"Смятам, че сме подготвени за турнира. Аз съм с отбора си от две седмици, защото преди това бях на световното първенство с националния тим, но смятам, че отборът е готов. Утре ще играем с Локомотив Авиа и ще дадем максимума от себе си. Там играе един от най-силните играчи в света, но и останалите им състезатели са много добри, така че ще видим какво ще стане. Нефтохимик ще играе с Локо Авиа, защото само един състезател не може да направи всичко на игрището, не става да посреща и атакува сам", заяви италианецът, който е и асистент на Джанлоренцо Бленджини в националния отбор. "Не съм говорил да пренасят схемата на игра от националния отбор в Нефтохимик, защото не сме същият отбор със същите характеристики. Системата на тренировки е важна. Вече две години работим с Кико Блендижини. Мисля, че няма нужда аз да нося енергията от световното първенство, цялата страна го усети - София, Пловдив, Бургас, Стара Загора. Всички са заредени с енергия, чисто технически допринесохме само някои малки неща. Адаптирахме системата ни на игра. Имаме и национали - Стоян Димитров, Мони Добрев - опитахме да подобрим някои детайли", добави той.

"За първи път ще водя Нефтохимик срещу Левски в София. Бил съм тук с Дея Спорт - мачове за Купата на България, за Суперкупата на страната. Знаем, че публиката на Левски и тази на Локомотив Пловдив е най-отдадената и свързана с отборите си", смята Кадеду.

