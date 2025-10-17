Младеж подпали умишлено беседка на площад в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)

Младеж подпали една от беседките на площад "Жени Патева" в Бургас. Вандалският акт е станал около 01:30 ч. след полунощ на 16 октомври.

След сигнал от живеещи наблизо, на място е изпратен екип на пожарната. В района на площада има видеонаблюдение и на записите от камерите ясно се вижда как младежът пали дървената конструкция.

Съоръжението е опожарено, нанесени са сериозни щети. Инцидентът става в момент, в който Община Бургас вече е започнала ремонт на детската площадка, където се намира беседката. Там ще бъде подменена изцяло настилката, ще се монтират и нови уреди.

Община Бургас ще възстанови и опожарената беседка, но призивът на местната администрация е, ако гражданите станат свидетели на вандалски прояви, да подадат сигнал на тел. 112. Записите от общинското видеонаблюдение, на които се вижда подпалвачът, вече са предадени на полицията.