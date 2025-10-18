БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

Дъждовна събота

Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Снимка: Архив
Днес над страната ще бъде предимно облачно и на много места ще вали дъжд. Временни разкъсвания над облачността ще има над южните райони от страната. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, а максималните в повечето райони между 14° и 20°. В София минималната температура ще бъде около 9°, максималната – около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 12° и 15°, а максималните - между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен, а по най-високите върхове на Рила и Пирин - силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

В неделя ще се усили северозападният вятър, ще е по-добре изразен в Дунавската равнина. С него облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево. Значителна ще остане над южните и североизточните райони, където на места все още ще има слаби валежи. Минималните температури ще са между 7° и 12°, максималните – между 13° и 18.°

През първите два дни от новата седмица в цялата страна ще бъде предимно слънчево, във вторник с разкъсана висока и средна облачност. Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от изток-югоизток. На отделни места в котловините и низините сутрин видимостта ще е намалена. Ще се понижат нощните температури, в много райони ще са между минус 1° и 4°, ще има слани, по-високи – до 8°-10° ще са по Черноморието. Максималните ще са предимно между 13° и 18°.

В сряда от запад на изток облачността отново ще се увеличи, повече над Западна България и планинските райони, където ще има и валежи. Вятърът ще е от юг и температурите ще се повишават.

