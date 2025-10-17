Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева

Студент постави 10 фигури на деца на пет опасни пешеходни пътеки до училища София. Целта на акцията - общината да обезопаси "зебрите", на които пресичат деца. От Столичния инспекторат обаче глобиха младия мъж с 50 лева, защото фигурите са поставени без необходимите разрешителни документи.

Пресичането на неосветени пешеходни пътеки с почти невидима маркировка е едно от ежедневните предизвикателства за столичани.

Владимир Тодоров - Асоциация на пострадалите при катастрофи: "Винаги има не добре обозначени, изтрити пешеходни пътеки. Места, където няма осветление. Така, че българските общини като цяло са длъжник на пътната безопасност."

През последния месец младежи от сдружение "Развитие чрез ефективни действия" поставиха детски фигури на пет пешеходни пътеки до големи столични училища.

Владимир Тодоров - Асоциация на пострадалите при катастрофи: "Изключително атрактивно и привличащо вниманието. Лично аз когато минавам покрай тях винаги ги фиксирам и винаги повишавам своето внимание." Андрей Димитров - председател на сдружение "Развитие чрез ефективни действия": "Целта на инициативата е да покажем на институциите, че темата за пътната безопасност трябва да бъде дискутирана ежедневно и трябва да се вземат по-кардинални мерки свързани с подобряването ѝ."

Младежите не съгласували поставянето на фигурите с общината. И затова им е издадено предписание да ги премахнат. А председателят на сдружението е глобен с 50 лева.

Андрей Димитров - председател на сдружение "Развитие чрез ефективни действия": "Аз няма да обжалвам нея, защото ако тя е нужното зло, за да бъде повишена пътната безопасност аз съм готов да платя нейната цена. Тази акция цели именно това да им покажем, че има будно гражданско общество, което иска да докаже,че пътната безопасност е важна и заради това и не го съгласувахме." Владимир Тодоров - Асоциация на пострадалите при катастрофи: "Не може всеки да слага каквото си иска по уличното платно. Вместо да глобява общината може да помисли да как по-добре да осветява пешеходните пътеки."

От Столичната община заявиха, че монтажът на каквито и да било елементи свързани с организацията на движение се извършва само след съгласуване и проектиране. Поставянето на фигурите може да е опасно предупреждават от общината И обещават да се срещнат с младежите, за да обсъдят други мерки за подобряване на пътната безопасност.