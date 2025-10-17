Новините 17.10.2025 г.

Акценти за деня:

Рекордни нива на парникови газове

Световната метеорологична организация публикува бюлетин, според който нивата на въглероден диоксид в атмосферата са достигнали рекордно високи стойности през 2024 г. – най-високите нива, откакто се водят надеждни измервания от 1957 г. Концентрациите на метан и диазотен оксид също са достигнали исторически върхове, ускорявайки глобалното затопляне и екстремните климатични явления.

Политическа криза в Мадагаскар

Мадагаскар е засегнат от суша, циклони и нашествия на скакалци, които са унищожили реколтите. Протести от младото поколение в столицата доведоха до бягството на президента. Армията извърши военен преврат, за да избегне конфликт с протестиращите, като обеща нови избори след 1-2 години.

Интервю с Георги Любенов

Двамата спортни водещи от детските новини Борис и Макс влязоха в ролята на интервюращи и зададоха въпросите си на Георги Любенов, водещ на "Денят започва с Георги Любенов".

СПОРТ

Марто Бойчев (ЦСКА 1948) е избран за футболист на месеца в Първа лига с 12 гласа, изпреварвайки Петко Панайотов (ЦСКА) и Хуан Переа (Локомотив Пловдив).

В Ямбол започна записването за лекоатлетическия Пробег "Диана-2025", който ще се проведе на 31 октомври.

Стиляна Николова е отличена с престижната награда "Жена на годината" в категория "Спорт" за изключителните си постижения в художествената гимнастика.

Вратарят на Левски, Светослав Вуцов, временно прекратява участието си в националния отбор на България след силни изяви в последните международни мачове.

