Велизар Чернокожев: Мисля, че сме подготвени, но всичко ще си проличи в следващите дни

Диагоналът на Берое Велизар Чернокожев очаква много равностойни мачове за Суперкупата на България по волейбол, като се надяват тимът да достигне до финала след мача с Левски утре. Надпреварата ще даде старт на новия сезон 2025/26. Спорът за Трофея е под формата на двудневен турнир, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала "Левски София" в столицата. В другия полуфинал са Нефтохимик и Локомотив Авиа.
"Два месеца работим за турнира. Мисля, че имахме достатъчно време. Почти в пълен състав сме, отсъства само един от централните ни блокировачи - Мехди от Тунис, той продължава да има затруднения с документите да пристигне. Има достатъчно други опитни момчета, които ще го заместят на добро ниво. Мисля, че сме подготвени, но всичко ще си проличи в следващите дни, тъй като в един такъв турнир един мач трябва да се изиграе на най-високо ниво и вече си на финал", обясни Чернокожев.
"В един мач всичко може да се случи. Предполагам, че и четирите отбора са много добре подготвени. Всеки е дошъл да вземе Суперкупата и четирите отбора са с добри селекции. Условията са чудесни и мисля, че ще се получи интересно зрелище, надявам се на равностойно ниво. И феновете да имат възможност да гледат състезатели на много високо ниво, като Матей и всички тук ще имаме удоволствието да играем срещу него. Ще бъде хубав празник следващите два дни за зрителите на волейбола. Не разделям турнирите - всеки един го печели отборът с най-голямо желание за победа и най-подготвеният - физически и психически", каза още той.
