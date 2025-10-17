Велизар Чернокожев: Мисля, че сме подготвени, но всичко ще си проличи в следващите дни

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Условията са чудесни и мисля, че ще се получи интересно зрелище, каза още диагоналът на Берое за турнира за Суперкупата на България.

Велизар Чернокожев
Диагоналът на Берое Велизар Чернокожев очаква много равностойни мачове за Суперкупата на България по волейбол, като се надяват тимът да достигне до финала след мача с Левски утре. Надпреварата ще даде старт на новия сезон 2025/26. Спорът за Трофея е под формата на двудневен турнир, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала "Левски София" в столицата. В другия полуфинал са Нефтохимик и Локомотив Авиа.

"Два месеца работим за турнира. Мисля, че имахме достатъчно време. Почти в пълен състав сме, отсъства само един от централните ни блокировачи - Мехди от Тунис, той продължава да има затруднения с документите да пристигне. Има достатъчно други опитни момчета, които ще го заместят на добро ниво. Мисля, че сме подготвени, но всичко ще си проличи в следващите дни, тъй като в един такъв турнир един мач трябва да се изиграе на най-високо ниво и вече си на финал", обясни Чернокожев.

"В един мач всичко може да се случи. Предполагам, че и четирите отбора са много добре подготвени. Всеки е дошъл да вземе Суперкупата и четирите отбора са с добри селекции. Условията са чудесни и мисля, че ще се получи интересно зрелище, надявам се на равностойно ниво. И феновете да имат възможност да гледат състезатели на много високо ниво, като Матей и всички тук ще имаме удоволствието да играем срещу него. Ще бъде хубав празник следващите два дни за зрителите на волейбола. Не разделям турнирите - всеки един го печели отборът с най-голямо желание за победа и най-подготвеният - физически и психически", каза още той.

Вижте цялото интервю във видеото!

#Велизар Чернокожев #Суперкупа на България по волейбол за мъже 2025 г. #ВК Берое Стара Загора

