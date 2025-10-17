БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Без кворум: Ден трети
Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза

Иво Никодимов от Иво Никодимов
У нас
С разпит на свидетели продължи делото за смъртта на 12-годишното момиче в Окръжния съд в Плевен

Снимка: БТА
С разпит на свидетели продължи делото за смъртта на 12-годишната Сияна. И днес пред Окръжния съд в Плевен се събраха роднини и приятели на семейството, които поискаха справедлива присъда. Бащата на Сияна излезе със скандални разкрития за връзка между едно от вещите лица по делото и адвоката на обвиняемия.

Още преди съдебното заседание бащата на Сияна заяви, че има съмнения в най-важната експертиза - автотехническата, която е съществена за решаването на делото.

Николай Попов, баща на Сияна: "Всичко това са документи доказващи, че адвокатът по делото на обвиняемия Явор Нотев е в тесни служебни и приятелски отношения с вещо лице по делото Станимир Карапетков. И тези двама души се явяват така по различни дела и съсипват човешки съдби."

Явор Нотев, който е адвокат на подсъдимия Георги Александров отрече.

Явор Нотев, адвокат на подсъдимия Георги Александров: "Нямам никакви лични отношения и ми е обидно да отговарям на такива въпроси, аз имам отношения с много магистрати, с много експерти, с много колеги, това ми е работата, извинявайте, аз съм толкова години адвокат."

Николай Попов, обаче вижда причина да поиска отвеждането на проф. Станимир Карапетков като вещо лице по делото.

Николай Попов, баща на Сияна: "Задължително ще искаме нова експертиза, която да бъде направена значително по-адекватно и да нямаме никакви съмнения за нерегламентирани практики. Това адвокатът на подсъдимия да бъде в тесни връзки с вещото лице е скандално, тези дела се решават от вещите лица."

Явор Нотев, адвокат на подсъдимия Георги Александров: "За Карапетков ли ме питате? Така - него го няма, не е призован. Автоекспертите не са призовани за днешното заседание, много добре знам как са разпределени действията по делото и това е разпореждане на съдебния състав, не е мое, така че за днес автоексперти не са призовани."

Пред съда като свидетел се яви собственикът на фирмата, работодател на подсъдимия Георги Александров. Борислав Стоименов показа снимка, за която твърди, че е направена в Германия при товаренето на камиона. На нея се вижда, че рулата с хартия са разположени по правилата и товарът е балансиран.

БНТ: Как си обяснявате това, че според кантарите на АПИ едната част на камиона е била с тон и половина по-тежка от другата част, ляво – дясно говорим?

Борислав Стоименов, работодател на подсъдимия Георги Александров: "Не си го обяснявам. Автомобилът е преминал през Австрия и през Унгария. Вие сам казахте в предаването по първа програма, преди месец и половина, че Австрия е страната, която извършва най-голям контрол."

В показанията си Стоименов каза, че още вечерта след катастрофата собственикът на паркинга, където катастрофиралият камион е бил оставен на отговорно съхранение се е обадил на служител на фирмата, за да го уведоми, че товарът е освободен. Ден по-късно камионът е закаран до завод в Луковит, където е разтоварен, а рулата с хартия са прибрани от превозвача и доставени до получателя. По този начин както експертизата, така и следствения експеримент са правени с празен, а не с натоварен камион.

#делото "Сияна" #делото за смъртта на Сияна #фаталната катастрофа със Сияна #Николай Попов

