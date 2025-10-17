Тодор Вълчев: Когато играеш до Матей Казийски, себераздаването на игрището е над 100%

Капитанът на Локомотив-Авиа Тодор Вълчев заяви, че тимът му е готов да стигне до финала за Суперкупата на България по волейбол в неделя. Надпреварата ще даде старт на новия сезон 2025/26. Спорът за Трофея е под формата на двудневен турнир, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала "Левски София" в столицата. В другия полуфинал са Берое 2016 (Стара Загора) и Левски София.

"Да, миналата година завършихме добре, а какво очаквам ли? Подготвили сме се. Вече два месеца тренираме и се готвим за този турнир. Очакванията са да покажем добър волейбол. Ако покажем волейбола, който можем, най-вероятно ще стигнем и до неделя", заяви Вълчев.

"Да играеш редом до Матей Казийски е уникално. Отразява се добре и доста позитивно на отбора. Както казах и преди, когато играеш до Матей, и самото себераздаване на игрището не е 100%, а над 100%. Разбира се, че съжаляваме, че само за толкова кратко ще играем с него. Ако Матей Казийски беше останал по-дълго с нас, имаше какво да научим от него, както аз, така и по-младите момчета. Но за този период от около един месец, ни посъветва доста хубави неща", разкри той. "Има един импулс от присъствието на Матей Казийски и след сребърните медали на националния отбор. Първенството ще започне с хубаво настроение. Надявам се да дойдат повече хора и да стане един хубав празник", завърши капитанът на пловдичани.

Вижте цялото интервю във видеото!