Лазар Бучков: Престоят в Щатите ми разшири мирогледа

Лазар Бучков бе една година в САЩ, където игра в колежанското първенство, но тази година се върна в родния си Левски и трябва да помогне на подмладения тим да защитава трофеите си.

Суперкупата на България ще даде старт на новия сезон 2025/26. Спорът за Трофея е под формата на двудневен турнир, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала "Левски София" в столицата. Левски София играе с Берое 2016 (Стара Загора).

"Отборът се чувства уверен. Ние започнахме подготовка още в началото на август. Това е първата проверка дали сме добре подготвени. Отборът влиза със самочувствие да защити Суперкупата. Аз лично с тези момчета съм играл дълго време, така че не съм имал проблем да се изградим като колектив. Когато има купа, има и по-голямо напрежение, но сме домакини, публиката ще ни помага, подготвени сме или поне така се чувстваме и чакаме с нетърпение мачовете", каза централният блокировач пред медиите.

"Като цяло престоя в Щатите ми разшири мирогледа. Това беше добър опит да видя и други места, да не бъда кон с капаци. Много уроци научих там, не мога да отлича само един", каза още младият волейболист.

Вижте цялото интервю във видеото!