Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Калоян Балабанов: Смятам, че ще стане хубав празник за волейбола и за привържениците

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Капитанът на Нефтохимик коментира предстоящите мачове от турнира за Суперкупата на България по волейбол, който стартира утре.

калоян балабанов смятам стане хубав празник волейбола привържениците
Капитанът на Нефтохимик Калоян Балабанов очаква много равностойни мачове в турнира за Суперкупата на България по волейбол. Бургазлии играят утре с Локомотив Авиа.

Надпреварата ще даде старт на новия сезон 2025/26. Спорът за Трофея е под формата на двудневен турнир, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала "Левски София" в столицата. В другия полуфинал са Берое 2016 (Стара Загора) и Левски София.

"Със сигурност хубаво е да започнеш сезона с трофей. Ще бъде много трудно, защото отборите са много класни. Относно мача утре с Локомотив освен да дадем всичко от себе си като за начало, друго не очаквам. Всички знаете, че Матей Казийски е в Локомотив - голяма еуфория както за всички, така и за нас. Ще дадем всичко от себе си, за да спечелим", обясни Балабанов.

Той коментира дали сребърните медали на националния отбор на световното първенство са допълнителна мотивация.

"След като нашият треньор Кадеду бе в националния отбор, това е допълнителен стимул. В началото беше трудно, защото той беше с националния отбор, след неговото завръщане започнахме да работим по-усърдно. Ще е е трудно да покажем най-добрия потенциал, защото са първи мачове, ще има напрежение. Смятам, че ще стане хубав празник за волейбола и за привържениците", заяви Балабанов.

Вижте репортажа във видеото!

