Калоян Балабанов: Смятам, че ще стане хубав празник за волейбола и за привържениците

Капитанът на Нефтохимик Калоян Балабанов очаква много равностойни мачове в турнира за Суперкупата на България по волейбол. Бургазлии играят утре с Локомотив Авиа.

Надпреварата ще даде старт на новия сезон 2025/26. Спорът за Трофея е под формата на двудневен турнир, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в зала "Левски София" в столицата. В другия полуфинал са Берое 2016 (Стара Загора) и Левски София.

"Със сигурност хубаво е да започнеш сезона с трофей. Ще бъде много трудно, защото отборите са много класни. Относно мача утре с Локомотив освен да дадем всичко от себе си като за начало, друго не очаквам. Всички знаете, че Матей Казийски е в Локомотив - голяма еуфория както за всички, така и за нас. Ще дадем всичко от себе си, за да спечелим", обясни Балабанов.

Той коментира дали сребърните медали на националния отбор на световното първенство са допълнителна мотивация.

"След като нашият треньор Кадеду бе в националния отбор, това е допълнителен стимул. В началото беше трудно, защото той беше с националния отбор, след неговото завръщане започнахме да работим по-усърдно. Ще е е трудно да покажем най-добрия потенциал, защото са първи мачове, ще има напрежение. Смятам, че ще стане хубав празник за волейбола и за привържениците", заяви Балабанов.

Вижте репортажа във видеото!