БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Запази

Калина Зафирова е готова да се включи и в следващи мисии

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

24-годишна българка също е част от флотилията "Глобъл Сумуд", която се опитва да достави хуманитарна помощ за Газа. В началото на октомври израелските военноморски сили спряха част от корабите в Средиземно море, а на един от тях беше и българският капитан Васил Димитров. Той, заедно с други пропалестински активисти, бяха задържани от израелските командоси.

Калина Зафирова е сред стотиците доброволци от цял свят, които взимат участие в частната флотилия. Седмици наред тя помага на терен на една от изходните точки - пристанището в Сицилия, откъдето пакети с вода, храна, адаптирано мляко, лекарства трябва да отплават към Газа.

"Ние няма да спрем да изпращаме лодки, докато блокадата не бъде вдигната, докато палестинци не могат да решават сами какво да се случва на тяхната територия, не могат да влизат вода, храна, лекарства. Това е най-голямата хуманитарна мисия по море", каза Калина Зафирова, активист.

Задачата на Калина е да провери съдържанието на пакетите, които се качват на лодките, за да е сигурна, че наистина ще се доставят продукти от първа необходимост. Твърди, че финансирането на организацията е напълно прозрачно и отхвърля обвиненията на Израел, че обслужват Хамас.

"Целта никога не е била да се доставят хуманитарни помощи. Ние сме абсолютно сигурни, че с толкова малко лодки не можем да прекъснем един глад, който е използван като колективно наказание. И да привлечем вниманието на света към това, което се случва в Газа и към ада там, който е всеки ден. Имам приятели и в Газа, и на Западния бряг, там също действията на израелските сили стават все по-ожесточени и нещата, според мен, тръгват към геноцид".

Тя е и сред многото активисти, които изпращат лодките и корабите по дългия им път към Ивицата Газа, за да пробият израелската блокада.

От Сицилия отплава и корабът "Гранде блу", чийто капитан е българинът Васил Димитров. Той и останалите активисти бяха задържани точно преди да стигнат бреговете на Газа, а от седмица той е на свобода.

"Той беше отвлечен от интернационални води от израелските сили, след това бяха изпратени в затвор в пустиня в Израел, където бяха унижавани", обясни Зафирова.

Калина е готова да се включи и в следваща мисия, въпреки че оставa неясно кога ще е тя.

#флотилия #Газа

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
1
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
2
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
3
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
4
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
5
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
6
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Общество

Всеки българин изхвърля по 93 кг храна годишно
Всеки българин изхвърля по 93 кг храна годишно
Признание за БНТ-Русе Признание за БНТ-Русе
Чете се за: 01:00 мин.
Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Чете се за: 02:00 мин.
Протест на хора със специални потребности в Пловдив срещу нов регламент за шофьорските книжки Протест на хора със специални потребности в Пловдив срещу нов регламент за шофьорските книжки
Чете се за: 02:37 мин.
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
АПИ опитва да приключи всички ремонти по магистралите до края на месеца АПИ опитва да приключи всички ремонти по магистралите до края на месеца
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Доналд Тръмп се среща с Володимир Зеленски в Белия дом
НА ЖИВО: Доналд Тръмп се среща с Володимир Зеленски в Белия дом
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна? Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна?
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР) Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Двама младежи пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Младеж подпали умишлено беседка на площад в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Всеки българин изхвърля по 93 кг храна годишно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ