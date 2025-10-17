Политическа криза в Мадагаскар

Мадагаскар е засегнат от суша, причинена от климатичния феномен Ел Ниньо, множество циклони и нашествие на скакалци, унищожили реколтите. Това доведе до протести и преврат.

След протести на младите в столицата заради липса на вода, електричество, корупция и бедност, президентът на Мадагаскар избяга от страната с френски военен самолет.

Армията е извършила военен преврат, за да избегне конфликт с протестиращите. Военните обещават нови избори след една-две години. Африканският съюз веднага спря членството на Мадагаскар, не признавайки преврата, и настоява за връщане към демократично управление.