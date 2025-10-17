Рекордни нива на парникови газове в атмосферата през 2024 г.

Световната метеорологична организация публикува бюлетин, според който нивата на въглероден диоксид (СО2) в атмосферата са достигнали рекордно високи стойности през 2024 г. – най-високите нива, откакто се водят надеждни измервания от 1957 г. Концентрациите на метан и диазотен оксид също са достигнали исторически върхове, ускорявайки глобалното затопляне и екстремните климатични явления.

Средната глобална концентрация на CO2 е нараснала с 3,5 части на милион между 2023 и 2024 г. Нивата на метан са 1942 части на милиард, а на диазотен оксид – 338 части на милиард през 2024 г., което е увеличение от 266% и 125% спрямо прединдустриалния период. Темповете на нарастване на парниковите газове са се утроили спрямо 60-те години на XX век.

Основните причини са човешка дейност, изгаряне на изкопаеми горива, увеличаващи се горски пожари, както и намаляваща ефективност на природните поглътители на въглерод като горите и океаните.