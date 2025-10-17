Спортни новини 17.10.2025 г.

Марто Бойчев, млад полузащитник на ЦСКА 1948, е избран за футболист на месец септември в Първа лига. Той събра 12 гласа в анкетата на спортните журналисти. На второ място е Петко Панайотов (ЦСКА) с 11 гласа, а трети е Хуан Переа (Локомотив Пловдив) с 6 гласа.

В Ямбол започна записването за лекоатлетическия пробег "Диана-2025". Състезанието ще се проведе на 31 октомври.

Стиляна Николова е отличена с престижната награда "Жена на годината" в категория "Спорт". Признанието е за нейните забележителни постижения и отдаденост на българската художествена гимнастика. Тя е спечелила сред силни български спортистки. Именно Николова спечели с вдъхновяващия си дух, последователност и впечатляващи резултати на световната сцена. Наградите "Жена на годината" се присъждат на българки, оставили ярка следа в своята област (култура, наука, спорт, обществен живот).

Вратарят на Левски, Светослав Вуцов, обяви временно прекратяване на участието си в националния отбор на България. Решението идва след силните му мачове срещу Испания и Грузия по време на последната международна пауза.