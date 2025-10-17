БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че...
Чете се за: 03:07 мин.
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Спортни новини 17.10.2025 г.

Чете се за: 01:22 мин.
Марто Бойчев, млад полузащитник на ЦСКА 1948, е избран за футболист на месец септември в Първа лига. Той събра 12 гласа в анкетата на спортните журналисти. На второ място е Петко Панайотов (ЦСКА) с 11 гласа, а трети е Хуан Переа (Локомотив Пловдив) с 6 гласа.

В Ямбол започна записването за лекоатлетическия пробег "Диана-2025". Състезанието ще се проведе на 31 октомври.

Стиляна Николова е отличена с престижната награда "Жена на годината" в категория "Спорт". Признанието е за нейните забележителни постижения и отдаденост на българската художествена гимнастика. Тя е спечелила сред силни български спортистки. Именно Николова спечели с вдъхновяващия си дух, последователност и впечатляващи резултати на световната сцена. Наградите "Жена на годината" се присъждат на българки, оставили ярка следа в своята област (култура, наука, спорт, обществен живот).

Вратарят на Левски, Светослав Вуцов, обяви временно прекратяване на участието си в националния отбор на България. Решението идва след силните му мачове срещу Испания и Грузия по време на последната международна пауза.

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна? Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна?
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР) Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Двама младежи пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Младеж подпали умишлено беседка на площад в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Всеки българин изхвърля по 93 кг храна годишно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
