Британският принц Андрю се отказа от титлата си херцог на Йорк. Това стана след години на критики към поведението на по-малкия брат на настоящия крал Чарлз Трети.

Репутацията на Андрю беше сериозно накърнена най-вече заради връзките му с покойния финансист Джефри Епстийн.

В изявление снощи Андрю заяви, че след разговор с Чарлз двамата са се съгласили, че скандалите около него отвличат вниманието от работата на краля и от дейността на британското кралско семейство като цяло.

Решението на Андрю идва само дни след публикуването на част от подготвените за посмъртно издаване мемоари на Вирджиния Джуфре.

Тя е предполагаема жертва на Андрю, на която той плати милиони в рамките на споразумение по дело за сексуално посегателство.