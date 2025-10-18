БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Британският принц Андрю се отказа от титлата си херцог на Йорк

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази

След разговор с крал Чарлз Трети

секс скандал накърни имиджа британския принц андрю
Слушай новината

Британският принц Андрю се отказа от титлата си херцог на Йорк. Това стана след години на критики към поведението на по-малкия брат на настоящия крал Чарлз Трети.

Репутацията на Андрю беше сериозно накърнена най-вече заради връзките му с покойния финансист Джефри Епстийн.

В изявление снощи Андрю заяви, че след разговор с Чарлз двамата са се съгласили, че скандалите около него отвличат вниманието от работата на краля и от дейността на британското кралско семейство като цяло.

Решението на Андрю идва само дни след публикуването на част от подготвените за посмъртно издаване мемоари на Вирджиния Джуфре.

Тя е предполагаема жертва на Андрю, на която той плати милиони в рамките на споразумение по дело за сексуално посегателство.

#принц Андрю #крал Чарлз Трети #херцог

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
2
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
3
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
4
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
5
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
6
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Европа

На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
27558
Чете се за: 03:07 мин.
В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом В очакване на срещата Тръмп - Зеленски в Белия дом
Чете се за: 04:10 мин.
Ще доведе ли до пробив втората среща Тръмп - Путин? Ще доведе ли до пробив втората среща Тръмп - Путин?
Чете се за: 04:55 мин.
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук" Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
Чете се за: 04:32 мин.
Взривиха колата на италиански разследващ журналист Взривиха колата на италиански разследващ журналист
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село" Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник
Чете се за: 00:50 мин.
По света
За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки предупреждават от полицията За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки предупреждават от полицията
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Задържаха 11 бежанци край Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Непрекъснато се правят опити президентът да бъде...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Дъждовна събота
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ