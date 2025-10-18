Задържаха 11 бежанци край Бургас (СНИМКИ)

Двама молдовски граждани са задържани край Бургас при опит за трафик на мигранти. Инцидентът е станал на 16 октомври около 22.00 ч. на контролно-пропускателния пункт "Дигата", съобщиха от полицията.

Полицейски екип спрял за проверка лек автомобил с френска регистрация, управляван от 32-годишен молдовец, в чиято компания пътувал негов 28-годишен сънародник. Тестът на водача за наркотици показал положителен резултат за амфетамин, след което той бил задържан за 24 часа.

Докато извършвали проверката, униформените забелязали на около 100 метра по-нататък спрял товарен микробус също с френска регистрация и включени аварийни светлини.

Снимки: ОД МВР-Бургас

В превозното средство нямало шофьор, но в багажното отделение полицаите открили 11 мъже – нелегални мигранти от Мароко на възраст между 25 и 37 години.

В хода на разследването с помощта на полицейско куче било установено, че водач на микробуса е 28-годишният спътник на задържания шофьор на леката кола.

Предполага се, че колата е била пилотен автомобил, който е трябвало да предупреди микробуса за полицейски проверки. По случая е образувано досъдебно производство в Първо районно управление – Бургас.