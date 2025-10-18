Верижна катастрофа на "Тракия" край Вакарел

Верижна катастрофа временно блокира тази сутрин трафика по АМ "Тракия" на 29-ия километър в посока София.

Инцидентът предизвика огромно задръстване. Кадри от катастрофата край Вакарел бяха публикувани на страницата "Катастрофи в София" във Facebook.

В него са участвали три автомобила, за щастие няма пострадали, а само материални щети. Катастрофата е станала, когато движението е двупосочно в посока столицата.

От Агенция "Пътна инфраструктура" предупреждават да се шофира внимателно. През целия ден настилките ще бъдат мокри заради дъжда. Движението в района е възстановено.