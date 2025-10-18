БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Верижна катастрофа на "Тракия" край Вакарел

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

Инцидентът предизвика километрични задръствания

полиция - патрулка - катастрофа
Снимка: БТА
Слушай новината

Верижна катастрофа временно блокира тази сутрин трафика по АМ "Тракия" на 29-ия километър в посока София.

Инцидентът предизвика огромно задръстване. Кадри от катастрофата край Вакарел бяха публикувани на страницата "Катастрофи в София" във Facebook.

В него са участвали три автомобила, за щастие няма пострадали, а само материални щети. Катастрофата е станала, когато движението е двупосочно в посока столицата.

От Агенция "Пътна инфраструктура" предупреждават да се шофира внимателно. През целия ден настилките ще бъдат мокри заради дъжда. Движението в района е възстановено.

#километрични задръствания # АМ "Тракия" #пострадали #Вакарел #жертви #верижна катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
2
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
3
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
4
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
6
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Регионални

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Умни гривни са в помощ на възрастни хора в Кюстендил Умни гривни са в помощ на възрастни хора в Кюстендил
Чете се за: 02:17 мин.
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село" Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 00:45 мин.
Промени в движението в участък от АМ "Хемус" през следващите три дни Промени в движението в участък от АМ "Хемус" през следващите три дни
Чете се за: 01:07 мин.
Катастрофа между патрулка и лека кола в Монтана (СНИМКИ) Катастрофа между патрулка и лека кола в Монтана (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село" Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник
Чете се за: 00:50 мин.
По света
За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Задържаха 11 бежанци край Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Непрекъснато се правят опити президентът да бъде...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Дъждовна събота
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ