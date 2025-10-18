БНТ
Спорт
Спорт
Спортни новини 18.10.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
12:25, 18.10.2025
Спорт
11:35, 18.10.2025
Ясен Петров, Светослав Дяков и Алберт Попов в предаването...
10:56, 18.10.2025
10 години "Аз съм"
09:55, 18.10.2025
Димитър Стоянов: Непрекъснато се правят опити президентът да бъде...
09:12, 18.10.2025
За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки...
08:39, 18.10.2025
Умни гривни са в помощ на възрастни хора в Кюстендил
08:29, 18.10.2025
Хамас върна на Израел още едно тяло на загинал заложник
08:17, 18.10.2025
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и...
Реклама
Налбантова си осигури медал от турнира в Прага
Теодора Цанева спечели квота за световното първенство по карате в Кайро
12:13, 18.10.2025
Чете се за: 00:57 мин.
България е балкански шампион по таекуондо
11:19, 18.10.2025
Чете се за: 01:15 мин.
Президентът на федерацията по ушу преговяра с Джет Ли за визита в България
10:01, 18.10.2025
Чете се за: 01:10 мин.
Налбантова влезе в Топ 8 на турнир в Прага
21:05, 17.10.2025
Чете се за: 00:47 мин.
Спортни новини 17.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 17.10.2025
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
09:28, 18.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
11:59, 18.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
13:40, 18.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони
12:15, 18.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:07 мин.
Общество
Обраха офиса на доброволците, спасявали хора в Елените
12:34, 18.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали младежи
13:02, 18.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки...
09:12, 18.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Слънцето си проправя път през облаците - кога ще бъде отново пролет...
13:22, 18.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
