Легендата на Ботев Петър Зехтински представи биографичната си книга

Футболната легенда на Ботев Пловдив и българския футбол Петър Зехтински предизвика огромен интерес при представянето на си биографичната книга „Да играеш за другите“. Събитието се проведе в студио 1 на Радио Пловдив, което се оказа тясно, за да побере всички желаещи да споделят историята на големия футболист.

„Мачът с Байерн Мюнхен тук в Пловдив. Бихме ги 2:0 и Аугенталер – капитанът на Байерн свали лентата и я даде на Петьо – толкова добър беше Петьо Зехтински“. С този спомен от преди много години Петър Стоянов откри представянето на книгата. Събитието уважи и Христо Стоичков, който сподели, че от малък се е влюбил в играта на Петър Зехтински.

„Това е това, че играе с тази интелигентност, с която винаги са се очертавали полузащитниците. Навремето когато кажем футболист номер 10 това беше мозъкът на отбора и бат Петьо си остана такъв какъвто аз го помня“, коментира легендата на българския футбол Христо Стоичков.

Издаването на книгата е по повод 70-годишния юбилей на легендарния халф, а неин автор е спортният журналист Диян Никифоров.