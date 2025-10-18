БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

Легендата на Ботев Петър Зехтински представи биографичната си книга

Български футбол
Издаването на книгата е по повод 70-годишния юбилей на легендарния халф, а неин автор е спортният журналист Диян Никифоров.

Петър Зехтински
Футболната легенда на Ботев Пловдив и българския футбол Петър Зехтински предизвика огромен интерес при представянето на си биографичната книга „Да играеш за другите“. Събитието се проведе в студио 1 на Радио Пловдив, което се оказа тясно, за да побере всички желаещи да споделят историята на големия футболист.

„Мачът с Байерн Мюнхен тук в Пловдив. Бихме ги 2:0 и Аугенталер – капитанът на Байерн свали лентата и я даде на Петьо – толкова добър беше Петьо Зехтински“. С този спомен от преди много години Петър Стоянов откри представянето на книгата. Събитието уважи и Христо Стоичков, който сподели, че от малък се е влюбил в играта на Петър Зехтински.

„Това е това, че играе с тази интелигентност, с която винаги са се очертавали полузащитниците. Навремето когато кажем футболист номер 10 това беше мозъкът на отбора и бат Петьо си остана такъв какъвто аз го помня“, коментира легендата на българския футбол Христо Стоичков.

Издаването на книгата е по повод 70-годишния юбилей на легендарния халф, а неин автор е спортният журналист Диян Никифоров.

„Единият от 10-мата, които говорят за мен в книгата е моя син. Аз не знаех, бяха го скрили от мен. И той там, така казва, че татко ме е учил, че парите са по- назад. Има други неща, които са далеч по – важни, като любовта на хората, като уважението между хората. Което е, че цената на семейството. Тези неща за мен са по- важни и винаги съм ги поставял по- напред от всичко друго“, коментира Петър Зехтински.

#Петър Зехтински

