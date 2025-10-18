Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена

Без кворум и без работещ парламент и напрежение във властта - така бурно премина седмицата. Прочитът на парламентарния шеф:

Наталия Киселова - председател на Народното събрание:

Стабилността, както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна група, но и на онези, които са поели своята отговорност да участват съвместно в управлението. Мисля, че след като имаше разговори, предстои вече да седнат на масата на преговорите председателите на групите.

След като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за смяна на председателя на парламента, днес Наталия Киселова коментира:

снимки: БТА

Наталия Киселова - председател на Народното събрание:

Това е въпрос, който винаги стои на масата. Аз искам да благодаря в тая връзка на всички партии от коалиция "БСП-Обединена левица" за подкрепата и очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена.

Тази седмица водихте ли разговори с партийни лидери и поискаха ли от Вас да се оттеглите от поста председател на НС? Разговорите в ПГ бяха и ще продължат, разговори имаше и между коалиционни партньори. Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалиция БСП-ОЛ следващата седмица след като чуем какво очакват колегите от ГЕРБ-СДС - колективните органи да вземат решение. Благодаря ви.

А обидиха ли ви думите на господин Борисов лично?

В политиката благодарение на вас някои неща са в повече.

Киселова не вижда разлика в ситуация от миналата година.

Наталия Киселова - председател на Народното събрание:

Още миналата година по това време, когато минаха изборите мисля, че беше ясно, че ще е трудно. Към днешна дата продължава да е трудно и е въпрос на компромиси, въпрос на разговори.

А развръзката очевидно предстои.