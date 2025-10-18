БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Москва за полета на Путин: Още е рано за контакт с България

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Това заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко

Москва за полета на Путин: Още е рано за контакт с България
Все още е рано за контакт с България за евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над нейното въздушно пространство на път за Унгария, където трябва да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Това заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко.

"Още е рано", каза той пред РИА "Новости", в отговор на въпрос дали по линията на външното министерство са имали контакти по споменатата тема с България и още две държави – Полша и Румъния.

Споменатите държави от НАТО разделят Русия и Унгария. Румъния граничи директно с Унгария, а България – със Сърбия, която има граница с Унгария. Полша, а след нея и Словакия, се намират между Унгария и Калининградска област на РФ, както и Беларус

На 16 октомври президентът на Руската федерация Владимир Путин и неговият американски колега Доналд Тръмп проведоха осмия си телефонен разговор от началото на годината.

След разговора, продължил 2,5 часа, помощникът на руския лидер Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон незабавно ще започнат да подготвят нова среща на лидерите на двете страни, която може да се състои в Будапеща.

Според Ушаков, столицата на Унгария е била предложена от американския лидер, а руският президент е подкрепил идеята.

Премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че е разпоредил да се създаде организационен комитет за подготовката на срещата на върха в Будапеща. Според него тази работа е започнала още в четвъртък вечерта.

