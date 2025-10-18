"Ние се опитваме да помагаме": Разбиха и ограбиха офиса на доброволците, помагали в Елените

Нагла кражба в Пловдив. Офисът на доброволци, помагали при пожари и наводненията в Елените, беше обран два пъти в рамките на два дни. Откраднати са спасителна и пожарогасителна техника, както и медицинско оборудване. Посегателството се случва ден преди старта на кампанията „Капачки за бъдеще“ в Пловдив.

Основател на инициативата е Лазар Радков, който е учредител и на доброволното формирование „Спасителен клуб за бъдеще“.

Кражбата в клуба на доброволното формирование „Спасителен клуб за бъдеще“ се случва в петък през нощта. Един от доброволците забелязва, че вратата на офиса е разбита, а вътре липсва по-голямата част от оборудването.

Лазар Радков – основател на кампанията „Капачки за бъдеще“

Имахме хубава резачка. Няма я. Имахме медицинска раница. Няма я. Имахме огнеупорно обувки за пожари. Няма ги. Имаше шлангове. Две седмици по-рано колегите отводняваха в Елените. Няма ги.

Ден след това в офиса им има и ново посегателство, липсват две пръскачки за гасене на пожари. Спасена от крадците е само помпата, с която са отводнявани жилищата на хората в Елените. Откраднати са обаче апарати за кръвно налягане, шина за гръбнак и носилка за пострадали. Екипировката на доброволците също липсва.

Стефан Любенов – доброволец: Ние използваме тази екипировка за наводнения, пожари, събирали сме от дарения и от собствени средства. Много е жалко това да се случи на доброволна организация, която единствено дава.

Пловдивските доброволци се включиха в десетки спасителни акции в страната. Тази година помагаха при гасенето на тежките горски пожари в Пловдив и областта. Участваха и в разчистването, отводняването и транспортирането на пострадали след опустошителното наводнение в Елените. Редом до военни, пожарникари и полиция работеха без почивка с тежка техника, за да разчистят курорта.

Лазар Радков – основател на кампанията „Капачки за бъдеще“: Ние се опитваме да помагаме и в същото време ни разбиват помещението. Тоест те са откраднали от всички хора, които са ни помагали, които даряват и на всички хора, които ще помагаме.

Стефан Любенов – доброволец: Призоваваме хората, ако могат да ни съдействат с придобиването на нова техника ще е чудесно. Ще сме много благодарни.

Десетки хора вече са изявили желание да помогнат за възстановяване на оборудването. По случая се води разследване.