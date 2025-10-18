"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)

Трагедия на пътя в Бургаско. Трима младежи загинаха при тежка катастрофа между Созопол и Черноморец.

Колата, управлявана от 18-годишен шофьор, се е ударила в крайпътно дърво. Младежът е взел книжка само ден преди инцидента. Заедно с него в автомобила са били двама 17-годишни ученици, които също са загубили живота си.

Тежкият инцидент поставя отново въпроса – достатъчно подготвени ли са младите шофьори и трябва ли да има ограничения или придружители в първите месеци зад волана?

18-годишният Йордан взел книжката си часове преди инцидента. В колата били още двама негови приятели – и двамата на 17 г. Автомобилът бил подарък за успешно завършения шофьорски курс на младежа.

Петър Динев, съсед на загиналия шофьор: Баща му му я подари. Взима книжката на обяд и чичо му му казва: „Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“. Той се е прибрал в Созопол и му казал - "Чичо, аз се прибрах и паркирам колата". И после вече, не искам да упреквам никого от тези двете момчета, които е бил с тях, но може да са му казали – приятел дай да пробваме колата да видим за какво става въпрос - оттам нататък филмът свършва.

Катастрофата е станала снощи малко след 23:00 ч. Сигналът е подаден от шофьор, който видял смачкания автомобил. Телефонът на едно от момчетата, настроен да реагира при сблъсък, също е подал SOS сигнал до 112.

Пътният участък е прав. По информация на полицията, асфалтът не е бил мокър, но шофьорът е загубил управление на автомобила и се е врязал в крайпътното дърво.

инспектор Тодор Станков, “Пътен контрол” към РУ-Созопол: Страничен беше ударът. Той е поредица. Първо се удря в едно дърво, после странично се удря в друго. Автомобилът е много деформиран. Наложи се да се използва специализирана техника за изваждане на пострадалите.

Взета е кръв от загиналия шофьор, за да се направят тестове за алкохол и наркотици. Той и момчето, което седяло отзад са починали на място. Третата жертва е загинала на път за болницата. По данни на полицията, пътният участък е един от най-строго контролираните за скорост. През лятото за 24 часа оттам минават над 50 хил. автомобила.

Цветелина Рандева, инспектор по превенция в ОД на МВР-Бургас: Липсата на опит е оказала влияние за фаталния отпечатък. С тази катастрофа се слага за пореден път огромно питане - доколко водачите имат подготовка да седнат зад волана и да бъдат участници в пътния трафик по начин безопасен както за тях, така и за останалите участници.

Проверява се информация дали младежите са участвали в гонка. С колко километра са се движили и каква е точната причина за сблъсъка ще установи автотехническа експертиза.

Стоян Стоянов, шофьор: Този участък, по принцип, пътувам го много често, да не кажа почти всеки ден, рядко, това са единици, които да си пробват колите или да експериментират.

Близките на почернените семейства описват и тримата младежи като изключително примерни и възпитани. Това е втора трагедия за семейството на 18-годишния шофьор.

Ивайло Иванов: Майка няма. И тя претърпя катастрофа по същия начин - в дърво са се ударили. Четирима бяха, майката почива. Христо Бардуков, кмет на с. Зидарово: Току-що погребахме на 17 г. Вальо в с. Габър. Другите деца утре ще ги изпратим в последния им земен път. Отличници, имаха мечти. Единият искаше да бъде футболист, другият искаше да следва, за да стане военен. Но нашето безхаберие ги уби. Това е истината. Аз имам само едно питане – къде е промяната в закона, която толкова много толерираха, че ще я приемат за нов шофьор една година да бъде с придружител. Колко 18-годишни абитуриенти ще трябва да погребем и семейства да почерним, за да осъзнаем, че трябва да има адекватни мерки.

В понеделник ще бъде обявен ден на траур в Община Созопол в памет на загиналите момчета.