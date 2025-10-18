Още два самолета F-16 пристигнаха в България

Те бяха посрещнати от министъра на отбраната и командира на ВСС
Още два бойни самолета Ф-16 блок 70 пристигнаха у нас тази вечер. Те бяха посрещнати от министъра на отбраната Атанас Запрянов и командира на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев на авиобаза "Граф Игнатиево", където са базирани и другите нови 4 самолета.
снимка: БГНЕС
До края на тази година, в България се очаква да пристигнат и последните два бойни F-16 от първия договор със САЩ, продължава и доставката на допълнително оборудване и консумативи за бойните машини.
Припомняме, че по силата на два междуправителствени договора общо 16 самолета трябва да бъдат произведени за България и да поемат въздушната охрана на страната ни.
Заради липсата на достатъчно обучени пилоти обаче, това няма да се случи до края на тази година. До момента шестима български летци са преминали пълния курс на обучение за F-16 и само двама от тях, за водач на група.
Атанас Запрянов, министър на отбраната:
Знаете, че получихме първите 4 самолета. Сега получихме два самолета пети и шести, остава до края на тази година да получим и последните два самолета, с което ще бъде изпълнен първият договор за доставка на 8 самолета. Искам да отбележа, че от началото на моя мандат от 49 договора за строителство на инфраструктура тук, имаше завършен и приет един обект. Сега сме приели за 2024-та и 2025-та година общо 17 обекта и още толкова имаме в процес на приемане.